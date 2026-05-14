54 срещу 45 гласа в Сената - това беше нужно, за да стане Кевин Уорш 17-ият ръководител на Федералния резерв. До момента никога в историята гласуването не е показвало такова партийно разделение във Вашингтон - само един демократ, сенаторът от Пенсилвания Джон Фетерман, прекрачи партийната линия в подкрепа на кандидата.

Пред Уорш обаче стои задача, която би затруднила както най-опитния икономист, така и най-опитния политик: да управлява паричната политика на най-голямата икономика в света в условия на война, инфлация и президент, който открито заплашва да го съди, ако не намали лихвите.

От Уолстрийт до Федералния резерв

Уорш е роден на 13 април 1970 г. в Олбани, Ню Йорк. Завършва публична политика в Станфорд през 1992 г. и право в Харвард през 1995 г., след което прекарва седем години в Morgan Stanley в Ню Йорк, където стига до позицията изпълнителен директор в отдела за сливания и придобивания.

През 2002 г. преминава в администрацията на Джордж Буш като специален асистент на президента по икономическа политика и изпълнителен секретар на Националния икономически съвет.

Буш го номинира за Борда на управителите на Фед през 2006 г. На 35-годишна възраст Уорш става най-младият на тази позиция. В разгара на финансовата криза от 2008 г. той действа като мост между председателя Бен Бернанке и главните изпълнителни директори на големите банки, участвайки пряко в спешни преговори, включително решението Morgan Stanley да се преобразува в банков холдинг.

Въпреки това Уорш се оказва и критик на собствената си институция. След като се противопоставя на план за изкупуване на държавни ценни книжа за 600 милиарда долара - мярка, предпочетена от Бернанке, той подава оставка от борда през март 2011 г.

Следващите години прекарва като преподавател в бизнес школата на Станфорд и изследовател в консервативния мозъчен тръст Hoover Institution, превръщайки се в един от най-гласовитите външни критици на Фед.

Инфлационен ястреб в ролята на гълъб

Проблемът е какво иска Доналд Тръмп. Президентът години наред настоява за ниски лихви, а в последно време дори пошегува, че ще съди Уорш, ако не получи исканите намаления. А шегичките на Тръмп винаги будят притеснение.

Само че икономическата конюнктура не помага: инфлацията в САЩ скочи до тригодишен връх през април, изпреварвайки ръста на заплатите. Войната с Иран затвори Ормузкия проток, ограничи добива на петрол и изстреля цените на горивата нагоре - шок в предлагането, който не се очаква да отшуми скоро.

"Уорш ще попадне в изключително трудна ситуация във Фед. По убеждение той е инфлационен ястреб, но президентът очаква от него да се държи като гълъб", посочва пред Quartz Райън Чахрур, професор по икономика в Корнел.

Инвеститорите вече не очакват намаление на лихвите до края на годината - напротив, ако инфлацията се влоши, не е изключено дори повишение. На последното заседание на Комитета по операциите на открития пазар (FOMC) се отчетоха най-много несъгласни от началото на 90-те години насам, а трима управители сигнализираха, че обмислят повишаване на лихвите.

Промяна на курса в институцията

Освен лихвената политика Уорш e заявил намерение да преобрази самия Фед: намаляване на балансовото число от 6,7 трилиона долара, по-тясна координация с Министерството на финансите, съкращаване на заседанията от осем на четири годишно и по-малко пресконференции.

Анализатори от JPMorgan смятат, че всичко това е в рамките на правомощията му.

Предшественикът му Джером Пауъл - чийто мандат като председател изтича, остава в борда. Той беше в открита война с Доналд Тръмп, който го атакува включително чрез прокуратурата заради ремонта на сградата на институцията. Спирането на наказателното преследване обаче беше сред ключовите изисквания на някои републиканци, за да подкрепят след това Уорш.

Първото му заседание начело на Фед е насрочено за 16-17 юни.