Номинацията на Кевин Уорш за президент на Федералния резерв на САЩ се придвижва към финалната права, след като ключов републикански сенатор обяви в неделя, че ще я подкрепи. Сенаторът от Северна Каролина Том Тилис оттегли заплахата си да блокира кандидатурата, с което отпада основното препятствие пред утвърждаването на избраника на президента Доналд Тръмп.

Тилис беше поставил ясно условие: няма да подкрепи Уорш, докато Министерството на правосъдието не прекрати наказателното разследване срещу действащия председател на Фед Джером Пауъл, което сенаторът определяше като заплаха за независимостта на централната банка. В петък производството беше прекратено

"Бях ясен от самото начало: наказателното разследване срещу председателя Пауъл беше сериозна заплаха за независимостта на Фед и трябваше да приключи, преди да мога да подкрепя потвърждаването на Кевин Уорш", заяви Тилис в изявление, цитирано от Reuters и Axios.

Министерството на правосъдието прехвърля контрола върху проверката за разходни превишения при многомилиардния ремонт на сградата на Фед на вътрешния инспектор на институцията — стъпка, която Тилис квалифицира като "необходима и подходяща мярка".

Освен това сенаторът заяви пред NBC, че е получил уверения от правосъдното министерство, че то може да обжалва съдебно решение, с което са отменени призовките срещу Фед — но това би представлявало оспорване на правни принципи, а не продължение на наказателното производство.

"С тези уверения очаквам с нетърпение да подкрепя потвърждаването на Кевин Уорш. Той е изключителен кандидат и е време Федералният резерв да остави тази отвличаща вниманието история зад гърба си", добави Тилис.

Гласуване в сряда, краен срок на 15 май

Сенатската банкова комисия ще гласува в сряда номинацията. Таймингът е драматичен — мандатът на Пауъл като председател изтича на 15 май, което оставя по-малко от три седмици за официалното утвърждаване и встъпване в длъжност на Уорш.

Преди решението на Министерството на правосъдието самият Тилис предупреди, че ако администрацията продължи разследването, "единственото, което печели от това, е забавяне на иначе навременното потвърждаване на техния избраник".

Отворен остава въпросът дали спирането на криминалното разследване изпълнява критерия, който Пауъл постави за доброволното си напускане на борда на Фед. На пресконференция миналия месец той заяви: "Нямам намерение да напускам борда, докато разследването не приключи окончателно и прозрачно."

Пауъл може да остане в ръководството на централната банка до 2028 г. Следващата пресконференция на Пауъл е тази седмица и по всяка вероятност ще бъде последната му в качеството на председател на Фед. Тогава и ще чуем повече за бъдещите му планове.