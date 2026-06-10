Рязкото увеличение на потреблението на електроенергия заради изкуствения интелект, центровете за данни и индустрията прави развитието на ядрената енергетика неизбежно, смята председателят на Българския атомен форум Богомил Манчев.

Той определени ядрената енергетика като "стратегически сектор за бъдещето на българската икономика" и заяви, че страната трябва още сега да подготвя специалистите, които ще работят в него през следващите десетилетия.

"Ядрената енергетика не е самоцел, тя е важна част от нашата икономика и там следва да има много млади хора, тъй като, както знаете, особено новите поколения реактори "живеят" 60 години. Поради това трябва да имаме няколко подготвени поколения, за да могат да ги използват надеждно и безопасно в бъдеще в услуга на населението", посочи Манчев.

По думите му най-важната задача пред сектора остава гарантирането на енергийната сигурност и предвидимите доставки на електроенергия.

Новите мощности

Според Манчев България трябва да изгради стабилна базова енергия, върху която да развива останалите технологии. "Силно се надяваме с усилията, които полагаме, да успеем да реализираме новите мощности по график", каза той.

Според Манчев до скоро основният двигател е бил преходът към нисковъглеродна икономика, електрификацията на индустрията и транспорта. Днес обаче картината е различна: "Удвои се, дори утрои като необходимост от гледна точка на появилата се необходимост за развитие на дейта центрове за изкуствен интелект".

По думите му изграждането на дейта центрове, гигафабрики и производствени мощности за новите технологии кара все повече държави да преосмислят ролята на ядрената енергетика.

"Светът обърна поглед към ядрената енергетика, която засега е единствената технология, позната на човечеството, от която могат да се правят централи с ясен изход какво количество енергия могат да дадат и с какъв въглероден отпечатък, а той е най-ниският познат от всички видове производства на енергия в момента", коментира още Манчев.

Той подчерта и друго важно предимство на технологията, а именно нейния дългосрочен характер.

Според председателя на БУЛАТОМ ядрените проекти са инвестиция за поколения напред. "Тези проекти се правят за 60 години нормален експлоатационен живот, с възможност за поне 20 години удължаване", посочи той.

4 нови реактора до 2052 година

Според Манчев страната ни не може да остане встрани от световните процеси и трябва да планира развитието на енергетиката си с хоризонт десетилетия напред.

"Ние от Български атомен форум сме уверени, че България не може да стои изолирана от света и този тренд за рязко повишаване на консумацията на енергия", заяви той.

И допълни: "Смятаме, че България трябва да осъмне през 2052 година с четири нови ядрени реактора".

В този контекст, той обърна внимание и на площадката в Белене, която според него продължава да бъде стратегически актив за страната. Манчев определи като "щастие" това България да разполага с още една лицензирана ядрена площадка, която въпреки променените нормативни и технически изисквания продължава да отговаря на основните параметри за развитие на ядрен проект.

Бумът във ВЕИ и бъдещето на SMR

Председателят на БУЛАТОМ подчерта, че организацията не се противопоставя на развитието на възобновяемите енергийни източници, но предупреждава за рисковете от липсата на системен подход.

"Не се противопоставяме на ВЕИ-тата, но вярваме, че трябва да се прави добро балансиране, а не просто хаотично да се строи", заяви Манчев. По думите му без необходимата инфраструктура и балансиращи мощности съществува риск за сигурността на електроенергийната система.

"Хаотичното присъединяване води до риск енергийната ни система да се разпадне. Получават се несигурност - изключително много инсталирана мощност и изключително несигурни доставки на енергия", предупреди той.

Манчев посочи, че БУЛАТОМ следи внимателно и развитието на технологиите за малки модулни реактори (SMR или ММР), които биха могли да бъдат решение за част от индустрията.

"Не подценяваме възможността българският бизнес да търси сигурни енергийни доставки чрез проекти за малки модулни реактори. Тази тема стои в полезрението ни", каза той.