Китай наложи нови търговски мерки срещу десетки американски компании, след като Вашингтон разшири списъка с китайски дружества, за които твърди, че подпомагат военните способности на Пекин. Решението е епизод пореден от задълбочаващото се технологично и икономическо съперничество между двете най-големи икономики в света.

Китайското Министерство на търговията включи 10 американски компании в режима си за експортен контрол. Сред тях са производителите на редкоземни материали MP Materials и USA Rare Earth, както и компании от отбранителния и дрон сектора. Така китайските доставчици вече нямат право да им продават стоки и технологии с двойна употреба, съобщават CNBC и Ройтерс.

Сред засегнатите са още производителят на електроника Aveox, Ball Aerospace & Technologies и доставчикът на военно оборудване Oshkosh Defense.

Успоредно с това китайското Министерство на финансите отстрани 46 американски компании от участие в обществени поръчки. Засегнати са предимно изпълнители на военни договори, а китайските купувачи вече няма да могат да придобиват произведените от тях продукти.

Пекин определи действията като отговор на "злонамерените практики" на американското правителство и заяви, че те са необходими за защита на националната сигурност и интересите на страната, цитира Ройтерс.

Отговор на разширения списък на Пентагона

Китайските мерки идват две седмици след като САЩ разшириха т. нар. списък 1260H на Пентагона с редица водещи китайски компании, сред които Alibaba, Baidu, BYD и NIO. Макар че попадането в списъка не води до незабавни санкции, то ограничава възможността американското Министерство на отбраната да работи с тях и създава допълнителен репутационен риск за бизнеса им.

Според анализатори, цитирани от CNBC, реакцията на Пекин е по-скоро демонстрация на готовност за ответни действия, отколкото сериозна ескалация на напрежението. Причината е, че голяма част от засегнатите американски компании имат ограничено присъствие на китайския пазар.

Въпреки това изборът на производители на редкоземни материали не е случаен. Китай остава доминиращ играч в сектора, а тези суровини са от ключово значение за производството на електромобили, батерии, полупроводници и военно оборудване.