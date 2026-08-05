Акциите на китайски производители на оптични модули се сринаха с до 10%, след като Reuters съобщи, че администрацията на Тръмп разработва забрана за внос на нови китайски компоненти за центрове за данни заради опасения за националната сигурност. В резултат на това индексът CSI300, често определян като еквивалент на S&P 500, е поевтинял с до 9% в ранната търговия.

Сред най-засегнатите е Zhongji Innolight - десетата по пазарна капитализация компания, листната в Китай, която е изгубила около 10% както на борсата в Шанхай, така и в Хонконг. Компанията генерира 62% от приходите си от САЩ само за първото тримесечие и по-рано тази година е предупредила, че ескалацията на търговското напрежение може да доведе до значителен спад в представянето или дори до загуби.

Eoptolink Technology, при която 96% от продажбите идват от чужбина, е поевтиняла с 10%, а TFC Optical - с около 6%.

Мерките биха засегнали най-вече оптичните трансивъри - комуникационни модули, които едновременно изпращат и приемат данни по оптични кабели със скоростта на светлината в рамките на центровете за данни.

Оправдани ли са опасенията на инвеститорите?

Въпреки внезапната разпродажба, някои анализатори смятат, че пазарът реагира прекалено прибързано. "Виждаме нисък риск тази забрана да се материализира при Тръмп", коментира американска инвестиционна банка Jefferies пред Reuters.

Според анализаторите мярката по-скоро представлява преговорна тактика на Вашингтон преди планираното посещение на президента Си в САЩ през септември, особено на фона на китайските ограничения върху износа на редкоземни елементи, засягащи американската оптична индустрия.

"Действията на САЩ не са изненадващи - политиката им спрямо Китай се движи от две сили: опасения за търговския дисбаланс и усилия за ограничаване на технологичния напредък на Китай", коментира Джан Кай от адвокатска кантора Dacheng в Шанхай.

Психологическото въздействие обаче е очевидно: инвеститорите продават акции на производители на оптични модули, докато тези на вътрешни производители на чипове поскъпват.

Вашингтон все по-активно преминава от блокиране на трансфери на технологии към Китай към блокиране на китайски инвестиции и достъп до американския пазар. В резултат на това компаниите от азиатската страна си поставят за цел да диверсифицират клиентската си база и целевите си пазари, смятат експертите.