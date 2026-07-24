Администрацията на Доналд Тръмп наложи в петък нови мита от 10% и 12,5% върху стоки от 60 търговски партньори, включително Европейския съюз и Китай, с мотива за недостатъчен контрол върху забраната на принудителния труд, предаде "Ройтерс".

Решението влезе в сила точно в момента, в който изтече временното 10% глобално мито, действало 150 дни.

Ходът е поредният опит на Белия дом да възстанови визията на Тръмп за почти всеобхватно мито, след като през февруари Върховният съд на САЩ отмени неговите "реципрочни" мита от 10% до 50%, наложени миналата година чрез закон за извънредни икономически ситуации с цел свиване на търговския дефицит на страната.

99,4% от вноса, но с изключения

Новите мита, обявени в четвъртък чрез известие във Федералния регистър, са наложени по Раздел 301 от Закона за търговията от 1974 г. и обхващат 99,4% от вноса в САЩ. Има редица изключения - сред тях петрол и газ, торове и определени хранителни продукти.

Тъй като Раздел 301 вече е издържал предишни съдебни оспорвания, юристи очакват новите мита да се окажат по-трудни за атакуване в съда от отменените през февруари.

Митата влязоха в сила в 00:01 ч. източно време в петък, като стоките, които вече са в път, са освободени до 00:01 ч. на 28 юли.

"Съединените щати имат забрана за внос на стоки, произведени с принудителен труд, от близо век и я прилагат стриктно. Крайно време е нашите търговски партньори да направят същото", заяви търговският представител на САЩ Джеймисън Грийър.

Кой колко плаща

Мито от 10% беше наложено на Аржентина, Бангладеш, Великобритания, Камбоджа, Канада, Еквадор, Салвадор, Гватемала, Хондурас, Индия, Индонезия, Йордания, Малайзия, Мексико, Пакистан, Шри Ланка и Тринидад и Тобаго. ЕС, Тайван, Япония, Южна Корея и Швейцария получиха ставки, които заедно с досегашните мита достигат общо 10% или 12,5%.

Останалите 38 държави, включително Виетнам и Китай, бяха таксувани с 12,5%.

Решението предизвика незабавни реакции. Върховният представител на ЕС по външна политика Кая Калас определи новите мита като "шок" и заяви, че логиката на Вашингтон "не се връзва", посочвайки добрите условия на труд в блока.

Австралия и Бразилия нарекоха мерките "неоправдани", а Норвегия заяви, че за тях няма основание.