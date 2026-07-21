Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа три указа, с които въвежда 50-процентни мита върху широк кръг стоки от Канада - ход, който отваря нов фронт в глобалната търговска война и засяга дългогодишен съюзник на Вашингтон, съобщават световните агенции.

Новите мита се прилагат по силата на рядко използвания раздел 338 от Закона за митата от 1930 г., който позволява на президента да налага наказателни ставки до 50% срещу партньори, обвинени в дискриминационни търговски практики. Според юристи това е първият документиран случай на прилагане на текстовете от близо век насам - единствено Франклин Рузвелт я е обмислял, но не я е задействал.

Митата влизат в сила 30 дни след подписването и обхващат стоки на стойност около 20 милиарда долара - около 5,2% от вноса от Канада за 2025 г., който възлиза на 382 милиарда долара, посочи търговският представител на САЩ Джеймисън Гриър.

Списъкът включва вино, цимент, хокейни стикове, млечни продукти, мебели, басейни, семена, дрехи и перуки. Енергоносителите, калиевият карбонат, рибата и част от стоките, обхванати вече от други мита, остават изключени.

Трите отделни указа третират автомобилния, алкохолния и млечния сектор поотделно. Белият дом посочва като поводи канадската система за регулиране на млечното производство, митата и квотите върху американски автомобили, внасяни в Канада, както и решението на повечето канадски провинции да спрат продажбата на американски алкохол - ответна мярка на предишни американски мита.

По данни на Белия дом вносът на американски автомобили в Канада е спаднал с 22%, а на алкохолни напитки - с 81% за последната година.

Канадският премиер Марк Карни заяви, че страната му е представила изчерпателни предложения за решаване на споровете и е готова да задълбочи разговорите с Вашингтон, като определи предишните американски мита като нарушение на търговското споразумение между САЩ, Канада и Мексико. Премиерът на Онтарио Дъг Форд реагира по-остро, като призова Отава да отговори "мито за мито, долар за долар".

Спорът се развива на фона на охладнели двустранни отношения - по-рано този месец администрацията на Тръмп обяви, че няма да поднови автоматично търговското споразумение USMCA, а миналата седмица президентът свърза горските пожари в Онтарио и последвалото замърсяване на въздуха над САЩ с искане за допълнителни мита, макар представители на Белия дом да уточниха, че новите ставки не са пряко свързани с пожарите.