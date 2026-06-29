Американският президент Доналд Тръмп заплаши да наложи 100% мита върху стоките на всяка европейска държава, която въведе данък върху цифровите услуги на американски технологични компании. За разлика от предишни подобни ситуации, пазарите почти не реагираха.

"Редица европейски страни обсъждат въвеждането на данък върху цифровите услуги на американски компании. Нека това изявление служи като предупреждение: всяка страна, която наложи подобен данък, незабавно ще бъде облагана с 100% мито върху всички стоки, изнасяни за САЩ", написа Тръмп в социалните мрежи.

Той добави, че новото мито ще замени всички търговски споразумения с Вашингтон - включително договореното миналата година с ЕС, което ограничава американските мита върху европейски стоки на 15%.

Данъкът върху цифровите услуги обхваща широк спектър от бизнеси - от реклами в Google до стрийминг в Spotify. Правителствата го използват, за да събират приходи от големи онлайн компании дори когато те отчитат загуби. Тъй като повечето от засегнатите компании са американски, Тръмп настоява, че тези данъци ги дискриминират - позиция, с която се съгласява и Изследователската служба на Конгреса (Congressional Research Service).

Франция налага 3% такса върху приходите от цифрови услуги от 2019 г., а миналата година депутатите предложиха тя да бъде удвоена до 6%. Президентът Еманюел Макрон заяви преди срещата на Г-7, че Париж няма да се поддаде на натиск и ще премахне данъка. Освен Франция, под американски натиск са и Великобритания, Австрия и Испания, припомня "Ройтерс".

Едно е да говориш, друго е да можеш

Заплахата на Тръмп вероятно ще остане на думи. Причината - вече няма лесен законов механизъм тя да стане реалност.

Преди около година американският президент наложи всеобхватни мита, позовавайки се на Закона за международните извънредни икономически правомощия от 1974 г. (International Emergency Economic Powers Act). През февруари Върховният съд на САЩ обаче постанови, че тази практика надхвърля президентските правомощия - и с това лиши Тръмп от най-силното му търговско оръжие.

"Никой от законите, с които Конгресът е упълномощил президента да налага мита, не му позволява да го прави когато пожелае", обясни пред CNN Джефри Шваб от организацията Liberty Justice Center, която водеше делото пред Върховния съд.

След решението на съда администрацията се ориентира към план "Б" - единно мито от 10%, което изтича следващия месец, и поредица от разследвания по Закон 301 (Section 301), които биха могли да доведат до по-високи мита, но след месеци процедури. А социологията показва, че след междинните избори на Тръмп и партията му ще е изключително трудно да прокарат каквито и да е текстове през Конгреса - особено такива, насочени срещу традиционни съюзници.

При първия си мандат Тръмп откри подобни разследвания срещу европейски страни заради цифровите им данъци, но те в крайна сметка послужиха само като лост за преговори, а не доведоха до реални мита. Не се вижда как сега ще е нещо по-различно.