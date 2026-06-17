Членовете на Европейския парламент одобриха окончателно два законодателни акта за изпълнение на тарифните ангажименти на ЕС - в съответствие със съвместното изявление на ЕС и САЩ от август 2025 г. Основното предложение премахва митата върху всички промишлени стоки от САЩ и предоставя преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ, съобщават от пресцентъра на ЕП.

Второто предложение се отнася до удължаването на безмитния внос на омари и понастоящем включва и обработените омари. И двете предложения бяха предварително одобрени от преговарящите от Парламента и Съвета, които въведоха няколко елемента, укрепващи първоначалното предложение на Комисията.

Индустриалните стоки

Срокът на действие на основния регламент относно вноса на индустриални стоки и продукти на хранително-вкусовата промишленост ще изтече на 31 декември 2029 г. До 30 юни 2029 г. Комисията ще направи цялостна оценка на неговото въздействие върху промишлеността, селското стопанство и малките и средните предприятия в ЕС, както и на промените в моделите на търговия с трети държави.

Оценката ще бъде придружена от законодателно предложение за удължаване на срока на действие на регламента, ако е целесъобразно.

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Производни на стоманата и алуминия

През август 2025 г. САЩ добавиха 407 категории продукти към списъка на продукти, които се произвеждат от стомана и алуминий и за които се прилагат мита. Парламентът прецени, че тези нови мита създават нестабилност в търговията и настоя този въпрос да бъде изяснен в основния регламент.

В резултат на това, Комисията ще може да суспендира тарифните преференции, ако до 31 декември 2026 г. САЩ продължат да прилагат митническа ставка за производните на стоманата и алуминия от ЕС, която е по-висока от 15%. До 1 декември 2026 г. Комисията ще докладва на Европейския парламент и на Съвета относно тарифното третиране на производните на стоманата и алуминия.

По-строга клауза за суспендиране

Комисията също така ще може да суспендира тарифните преференции, ако Съединените щати не успеят да отговорят на опасенията на ЕС относно тарифното третиране на износа на Съюза, който до 24 февруари 2026 г. се е ползвал от общия тарифен таван от 15%.

Парламентът и Съветът се споразумяха също така да създадат защитен механизъм, в случай че тарифните преференции, предоставени на САЩ, доведат до увеличаване на вноса, което заплашва да причини сериозна вреда на промишлеността на ЕС, включително на селското стопанство.

ЕК ще може да започва разследване по собствена инициатива или въз основа на информация, предоставена от държава членка или от Европейския парламент. Комисията също така ще докладва на Парламента и на Съвета на всеки три месеца относно промените в обема на търговията и стойността на износа на САЩ на стоките, обхванати от това законодателство.