След дългогодишно отлагане, в понеделник вечерта членовете на Европейския парламент най-сетне постигнаха споразумение относно правилата за авиопасажерите. За гражданите на ЕС категорично ще бъдат запазени компенсациите при закъснения на полетите от три часа. Това гарантира по-бързи обезщетения, безплатни места за деца и прозрачност на цените на полетите, съобщават от пресслужбата на Европейския парламент.

Временното споразумение за преразглеждане на правилата за правата на пътниците във въздушния транспорт, постигнато от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, получи единодушната подкрепа на делегацията на ЕП в т.нар. "Помирителен комитет".

Пътниците запазват правото си на възстановяване на разходите или пренасочване на пътуването, както и да претендират за обезщетение, ако полетът им е закъснял с повече от три часа, ако е отменен по-малко от 14 дни преди датата на излитане или ако им бъде отказан достъп на борда, предвижда споразумението.

Размерът на обезщетението за закъснели или отменени полети ще зависи от разстоянието на полета - 250 евро за пътувания до 1500 км, 400 евро за пътувания между 1500 км и 3500 км и 600 евро за всички други по-дълги пътувания, уточняват от ЕП.

"Това споразумение ще укрепи правата на пътниците във въздушния транспорт в цяла Европа. То ще доведе до по-голяма прозрачност и предвидимост както за потребителите, така и за авиокомпаниите, без да създава ненужна бюрокрация за нашата индустрия. Парламентът се бори упорито, за да направи пътуването по-справедливо и процедурите по-ясни, и точно това постигнахме", заяви председателят на Европейския парламент Роберта Мецола, цитирана от световните агенции.

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Кога авиокомпаниите ще могат да избегнат плащания?

Авиокомпаниите ще имат възможност да намалят обезщетението с 50% за най-дългите пътувания, ако на пътниците бъде предложено пренасочване към крайната дестинация след нарушения на пътуването или ако закъснението при пристигането не трае повече от четири часа.

Авиокомпаниите ще могат да избегнат изплащането на обезщетение, ако закъснението или отмяната са били причинени от събития извън техния контрол, като новите правила ще съдържат отворен списък с такива извънредни обстоятелства, включващ например природни бедствия, война, метеорологични условия, смущаващи реда пътници или стачки на летищa, аеронавигационни или наземни обслужващи фирми.

Във всички случаи обаче авиокомпаниите са задължени да се погрижат за блокираните пътници, като им предоставят освежителни напитки на всеки два часа изчакване, храна след три часа и, ако е необходимо при дълги закъснения, нощувка за максимум три нощи.

Авиокомпаниите ще трябва да предоставят по електронен път на пътниците, засегнати от закъснение или отмяна на полети, ясни инструкции за това, как да подадат заявление за обезщетение в срок от четири дни след приключването на пътуването им.

Пътуващите ще разполагат с девет месеца, за да подадат заявление за обезщетение, докато авиокомпаниите ще имат 30 дни, за да изплатят обезщетението или да се позоват на извънредни обстоятелства, да обяснят защо няма да бъде предоставено обезщетение и да насочат пътниците към процеса за разглеждане на жалби.

Новите правила вече включват правото да се пренася на борда, без допълнителна такса, един личен предмет, като малка чанта или раница.