Германският държавен железопътен оператор Deutsche Bahn отчете нетна печалба през първата половина на 2026-а, слагайки край на 7-годишен период на финансови загуби. Компанията обаче признава, че добрите финансови резултати все още не се отразяват в достатъчна степен върху качеството на услугите за пътниците.

За периода януари-юни групата е реализирала нетна печалба от €147 милиона при загуба от €760 милиона година по-рано. Оперативната печалба се е подобрила с €650 милиона до €415 милиона.

"За първи път от 7 години железопътният ни бизнес отново е на печалба", заяви главният изпълнителен директор на Deutsche Bahn Евелин Пала. Тя обаче подчерта, че финансовият обрат сам по себе си не е достатъчен.

"Ще бъда доволна едва когато качеството на ежедневните железопътни услуги също достигне необходимото ниво", коментира още Пала.

От Deutsche Bahn отдават подобрението на продължаващата програма за преструктуриране, която включва мерки за намаляване на разходите, съкращения в изпълнителното ръководство и вътрешните обслужващи звена, както и по-децентрализирано управление с повече правомощия за регионалните структури. Местните мениджъри ще бъдат оценявани по ясно определени показатели за ефективност.

Според компанията всички бизнес направления са запазили или подобрили оперативните си резултати през първото полугодие на 2026 г. Успоредно с това инвестициите на групата са нараснали значително спрямо същия период на миналата година.

Финансовото подобрение идва след години на сериозни проблеми за германския железопътен оператор, който беше подложен на критики заради честите закъснения на влаковете, остаряващата инфраструктура и слабите финансови резултати. Само през 2025 г. Deutsche Bahn отчете нетна загуба от над €1 милиард.

Въпреки подобрените финансови показатели ръководството на компанията признава, че основното предизвикателство остава възстановяването на надеждността и качеството на железопътните услуги.