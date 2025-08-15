Федералният министър на транспорта на Германия Патрик Шнидер обяви предсрочното освобождаване на генералния директор на Deutsche Bahn Рихард Лутц. Решението е взето по взаимно съгласие в Берлин между министъра, председателя на надзорния съвет Вернер Гатцер и самия Лутц, съобщава Euronews.

"Време е за структурна и кадрова реорганизация", написа Шнидер в социалните мрежи.

Причините за смяната са очевидни: Deutsche Bahn отчете загуба от 1,8 милиарда евро през 2024 година. Нетната загуба в първата половина на 2025 година е била около 760 милиона евро.

Най-тревожен е фактът, че спазването на разписанията на дълги разстояния достигна исторически минимум от 62,5%, а инфраструктурата е в лошо състояние.

Шнидер ще представи новата стратегия за Deutsche Bahn на 22 септември. "Винаги съм казвал - първо стратегия, после кадри", обяви транспортният министър, добавяйки че основните контури на концепцията вече са готови.

Търсенето на наследник се оказва трудно

Според Handelsblatt няколко железопътни експерти вече са отхвърлили предложението на надзорния съвет. Сред тях са 63-годишният ръководител на австрийските федерални железници Андреас Мата и бившият директор на швейцарската федерална транспортна служба Петер Фюглисталер.

В момента се обсъжда кандидатурата на шефа на Siemens Mobility Михаел Петер. Добри шансове има и Евелин Пала, която ръководи регионалния транспорт в Deutsche Bahn.

Договорът на Лутц е трябвало да продължи до 2027 година, но заради предсрочното прекратяване той ще получи обезщетение от 2,84 милиона евро. Миналата година фиксираното му възнаграждение е било 1,42 милиона евро, плюс бонуси от около 700 хиляди евро.

Източник: GettyImages

63-годишният Лутц ще остане като изпълнителен директор до назначаването на приемник. Той е член на управителния съвет на Deutsche Bahn от 2010 година и председател на УС от 2017 година.