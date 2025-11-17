Реконструкцията на железопътния тунел "Созина", най-дългия в Черна гора и ключов за линията Подгорица-Бар, може да започне след 2027 година, съобщават местни медии. Дотогава ще бъдат извършени изследвания на съоръжението и ще се подготви основният проект за рехабилитация.
За тази подготвителна фаза "Железопътна инфраструктура на Черна гора" (ŽICG) е получила €850 000 безвъзмездно финансиране по Инвестиционната рамка за Западните Балкани (WBIF) с подкрепа от Европейската инвестиционна банка (EIB).
От дружеството обясняват, че тунелът в сегашното си състояние не отговаря на съвременните европейски стандарти за влаков трафик. Именно затова целта е след модернизацията "Созина" максимално да се доближи до нормите на ЕС.
Какво предстои?
Основният проект за рехабилитация трябва да бъде завършен през февруари 2027-а. След това ще бъде обявена обществена поръчка , с която да се избере изпълнител на строително-ремонтните работи.
Финансираните дейности на този етап включват геотехнически, геодезически и конструктивни изследвания, които ще оценят реалното състояние на тунела, носещата способност на конструкцията, дренажните системи и облицовката. С техническите проучвания е ангажирана SUEZ Consulting, а JASPERS, ЕИБ и Делегацията на ЕС в Черна гора участват в мониторинга на проекта, за да се гарантира съответствие с европейските процедури.
Тунелът "Созина" е с дължина 6170 м, а през нея ежегодно преминават около 10 950 влака, или близо 30 дневно. В момента максималната скорост е 80 км/ч, като в определен участък от около 60 м движението е ограничено до 30 км/ч.
Според ŽICG рехабилитацията ще повиши безопасността, ефективността и капацитета на един от най-натоварените железопътни сегменти в страната.
Преди започване на подробните изследвания сводът на тунела се почиства под високо налягане, за да се локализират визуално повредите. Предстои прилагане на георадарно сканиране, термографски анализ, геоложки и геотехнически изпитвания. Резултатите от всички процеси ще определят окончателния обхват и темпо на реконструкцията.
Малко история
Тунелът е изграден през втората половина на 50-те години като част от проекта за жп Белград-Бар. Строителството е било затруднено от сложни геоложки условия и ограничени технически възможности, поради което голяма част от дейностите са извършвани ръчно и с взривни работи.
През годините съоръжението е претърпяло щети от няколко земетресения и е преминало през многократни реконструкции — през 1970, 1972, 1982, 2010, 2016 и 2017 г.
Последната по-голяма намеса през 2017 г., финансирана по IPA III, е на стойност €4,08 милиона, като са подменени релсите и дървените траверси с бетонни. Така "Созина" се превръща в единствения участък от жп мрежата на Черна гора, в който са монтирани бетонни траверси.