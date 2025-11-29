Междуградският железопътен тунел в Лодз, на практика най-важната инфраструктурна инвестиция в централна Полша, се превърна в проект-емблема. Емблема обаче за забавяния, юридически препятствия и растящи разходи. Над година след частичното срутване на жилищна сграда над трасето на тунела работата остава напълно блокирана, а последствията се множат.

Разследване на money.pl показва, че изпълнителят PBDiM Mińsk Mazowiecki плаща около 2 млн. злоти (приблизително €470 хиляди) всеки месец за настаняване на жителите, евакуирани от 3 блока.

Сумата допълнително увеличава натиска върху компанията в момент, когато завършването на проекта изглежда все по-несигурно.

Какво се случи?

Тунелът, който трябва да свърже гарите Лодз Фабрична, Калиска и Жабенец, включва 5 линии с обща дължина 7,5 км. Четири от тях вече са готови, но целият проект бе спрян след инцидент през есента на 2024 година, когато част от жилищна сграда на улица "Катаржина" се срути над трасето.

Източник: PKP PLK

Малко по-късно пропадна и земята под друга сграда на ул. "1 Мая" 21, а огромната тунелопробивна машина остана блокирана. Днес тя все още се намира под сградата и не може да бъде извадена или активирана, докато не се укрепи конструкцията.

Президентът на PBDiM Мариуш Сержиско обяснява, че компанията не може да даде гаранции за стабилността на сградата при рестарт на машината, тъй като това би изисквало по-дълбока намеса в основите - дейност, която не влиза в техния обхват. Без подобно укрепване обаче машината няма как да бъде задействана.

Казусът с укрепването

Критичният проблем се оказва самата жилищна сграда на ул. "1 Мая" 21. По закон всяко укрепване изисква единодушното съгласие на всички нейни собственици. Те не само отказват да го дадат, но и вече поставят категорични условия. Нещо повече, адвокатът Бартош Левандовски, който е собственик на апартамент в сградата, заявява, че "или ще ни изкупят, или този тунел вероятно няма да бъде построен".

Това поставя операторът на държавните железници PKP PLK в ситуация, в която единственият възможен път напред е покупката на целия жилищен блок.

Според информация на money.pl преговорите между жителите и PKP PLK започват още този месец. Министерството на инфраструктурата потвърждава, че жителите са предоставили необходимите пълномощни за водене на разговори. Финансирането за покупката може да бъде осигурено чрез Националната железопътна програма.

Проблемите не се изчерпват с юридическите процедури. Жителите на трите засегнати блока вече повече от година живеят извън домовете си. Част от тях са настанени в хотели, за които изпълнителят плаща близо 2 млн. злоти на месец (около €470 хиляди). Други получават финансова компенсация, ако сами са намерили квартира.

Източник: iStock

Град Лодз също участва в процеса - до края на октомври 27 от общо 33 наематели са подали заявления за общински алтернативни жилища, като 13 вече са осигурени, включително 4 реновирани със средства на изпълнителя. Паралелно се изплащат и обезщетения по застраховката на PBDiM.

Извън график

Амбициозният проект отдавна е напуснал първоначалния си график. Планиран за завършване през 2021 г., той впоследствие бе изместен към 2029 г. Днес дори тази дата изглежда условна, тъй като никой не може да прогнозира кога ще бъде даден рестарт на работата по тунела. Финансовата рамка също се оказва драстично подценена.

Първоначалната стойност от 1,3 млрд. злоти (около €304 милиона) отдавна не е актуална. Добавянето на нова подземна спирка и общите забавяния оскъпиха проекта значително. Заместник-министърът на инфраструктурата Пьотр Малепшак вече говори за увеличение с поне 1 млрд. злоти (приблизително €234 милиона).

Днес съдбата на целия тунел зависи от едно решение - закупуването на сградата на ул. "1 Мая" 21 от PKP PLK. Само това може да позволи укрепване на блока, рестарт на тунелопробивната машина и възобновяване на изкопните дейности.

До тогава изпълнителят ще продължи да плаща стотици хиляди за настаняване, а ключовият тунел ще си остане напълно замразен.