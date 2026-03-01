Цените на златото могат да достигнат исторически върхове и да стигнат до 6000 долара за тройунция. Това би могло да стане на фона на ескалацията на геополитически рискове и рекордно търсене от страна на големите централни банки в света. Такава прогноза представиха изтъкнати финансови експерти, които коментираха пред ТАСС ситуацията на международния пазара на благородни метали, където цените за златото през изминалата седмица отново тестваха нивото от 5200 долара за тройунция.

От BCS World of Investments отбелязват, че основен "двигател" за покачване на цените на златото продължава да е повишената геополитическа несигурност, която принуждава инвеститорите да търсят убежище в сигурни активи.

"През 2025 г. общото търсене на злато в света има намаление в сравнение с 2024 г., но трябва да се има предвид високата база от 2024 г. А средното търсене на злато от централните банки остава (доста) високо, като ETF-ите (на основата на злато) също демонстрират рекордно търсене", коментира Николай Масликов, анализатор в BCS World of Investments.

Той също така предупреждава, че натрупаният капитал добавя на пазара волатилност, което увеличава рисковете. Финансовият експерт дава като пример скорошната корекция, предизвикана от пазара на деривати. "В същото време смятаме, че е разумно да се държи умерен дял злато във финансовите портфейли, като защитен актив", добави експертът.

А ръководителят на управлението за анализи на пазарите на ценни книжа в "Алфа Банк", Борис Красноженов обяснява настоящото покачване на цените на златото с решението на Върховния съд на САЩ относно митата и военното напрежение около Иран.

Той също така обръща внимание на продължаващото силно търсене на физическо злато, включително покупки на златни бижута в Индия и Китай.

Финансистът прогнозира, че "цените на златото биха могли да се повишат до 6000 долара за тройунция при ескалация на геополитическите рискове". По думите му, предвид настоящата ситуация в света, "средна цена на златото от около 5000 долара за тройунция през 2026 г. изглежда напълно реалистична".

Той смята, че дял на златото от 10-15% в инвестиционните портфейли остава подходящо в дългосрочен план, запазвайки статута си на оптимален актив за хеджиране на инфлацията и геополитическите рискове.