Златото премина границата от $5000 за унция за първи път в историята. Събитие, което пазарите възприемат не просто като нов рекорд, а като ясен сигнал. Сигнал за загуба на доверие в долара, политиката на САЩ и устойчивостта на глобалната финансова система, като инвеститорите все по-видимо търсят "острови на спасение" извън традиционните активи.

В понеделник спот цената на златото нарасна с близо 2% до $5081,18 за унция, след като по-рано достигна исторически връх от $5092,71. Фючърсите на златото в САЩ с доставка през февруари поскъпнаха с малко над 2% до около $5079 за унция.

Фактори

Ралито на благородния метал вече трудно може да бъде обяснено с единичен фактор. Златото е поскъпнало с около 64% през 2025 г. и с над 17% от началото на настоящата година. Този растеж е подкрепен от комбинация от геополитическо напрежение, очаквания за по-облекчена парична политика в САЩ, рекордни покупки от централни банки и силни потоци към борсово търгуваните фондове.

Китай удължи покупките си на злато за четиринадесети пореден месец през декември - ясен знак за продължаваща диверсификация далеч от доларовите активи.

Според пазарни участници обаче последният скок над $5000 е преди всичко отражение на нарастващата политическа несигурност във Вашингтон. "Става дума за криза на доверие в американската администрация и в американските активи, предизвикана от хаотични решения на администрацията на Доналд Тръмп", коментира Кайл Рода, старши пазарен анализатор в Capital.com.

През последните дни президентът на САЩ направи серия от противоречиви изявления - от отстъпление от заплахите за мита срещу европейски съюзници, до нови предупреждения за 100% тарифи върху Канада и 200% мита върху френски вина и шампанско. Тази непредсказуемост засилва усещането за траен разрив в глобалната търговска и политическа рамка, което кара инвеститорите да търсят убежище в активи извън традиционната финансова система.

Отслабващ долар

Допълнителна подкрепа за златото идва и от отслабването на щатския долар. Покачването на японската йена и очакванията около предстоящото заседание на Федералния резерв оказват натиск върху зелената валута, което прави златото по-достъпно за инвеститорите, използващи други валути.

Все по-често анализаторите определят случващото се като част от т. нар. "търговия с обезценяване" - стратегия за защита срещу ерозията на покупателната способност на фона на растящия глобален държавен дълг. Според Робин Брукс от института "Брукингс" пазарите навлизат в ранна фаза на глобална дългова криза, а покачването на цените на благородните метали е симптом на по-дълбоки структурни проблеми, а не просто резултат от покупки на централни банки.

Тази оценка се подкрепя и от поведението на останалите метали. Среброто премина границата от $100 за унция и се задържа над $107, платината е поскъпнала с над 40% от началото на годината, а медта достигна рекордни нива над $13 000 за тон. Подобно широко рали подсказва, че пазарите не залагат на конкретен актив, а търсят защита от системен риск.

Goldman Sachs вече повиши прогнозата си за цената на златото до $5400 за унция в края на годината, като посочи засилен интерес от страна на частни инвеститори.