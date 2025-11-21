Русия за първи път в историята си започна реална продажба на физическо злато от стратегическите си резерви, съобщи "Интерфакс", позовавайки се на Централната банка. Причината - вероятно само инфраструктурата на град Купянск е в по-лошо състояние от държавните финанси на страната.

Страната се бори с рязък спад в приходите от петрол и влизащи днес в сила санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт", което поставя Кремъл пред все по-труден избор по отношение на финансирането на войната в Украйна.

До момента Москва извършваше само виртуални транзакции със злато - правителството продаваше ценния метал на централната банка, но той физически оставаше част от националните резерви, които възлизат на над 2300 тона, петият по големина в света. Сега ситуацията се е променила.

"Банката на Русия провежда реални операции по продажба на физическо злато, подобно на това, което вече прави с китайския юан от Националния фонд за социално благосъстояние" е официалното обяснение. Банката не разкри нито датата на започване на продажбите, нито техния мащаб.

Националният фонд за благосъстояние притежаваше 405,7 тона злато преди нахлуването в Украйна през февруари 2022 г. Оттогава Министерството на финансите е продало 57% от резервите - над 232,6 тона, за да покрие бюджетния дефицит.

Заради рекордната цена на златото, стойността на наличното е много висока, но и значително по-ниска от това, което можеше да бъде, ако не се беше стигнало до крайния ход.

В началото на ноември във фонда останаха само 173 тона злато, а общите му ликвидни активи спаднаха от 113,5 милиарда долара преди войната до едва 51,6 милиарда долара. Западните икономисти прогнозират, че при сегашното темпо фондът може да се изчерпи в рамките на една или две години.

Москва е лишена от достъп до международните финансови пазари поради санкциите, а дори и Китай е отказал да предостави държавни заеми.

Русия се дави в евтиния петрол

Финансовото състояние на Кремъл се влоши допълнително в резултат на срива в приходите от петрол. През октомври приходите от износ на петрол и газ са спаднали с 27% на годишна база, а през първите десет месеца на 2025 г. са намалели с 21%.

В абсолютно изражение държавната хазна е загубила приходи на стойност около 21 млрд. евро.

Основната причина са американските санкции, наложени на 22 октомври на "Роснефт" и "Лукойл", двете най-големи руски петролни компании, които заедно произвеждат почти половината от руското петрол. Сега задграничните активи на двете компании са пред продажба, като постъпленията вероятно ще са достъпни едва след вдигането на рестрикциите.

Санкциите, които влизат в сила от днес, вече оказаха охлаждащ ефект - руският износ на петрол по море спадна с 20% за по-малко от месец.

Пет индийски рафинерии, които отговарят за закупуването на около 65% от руския петрол, транспортиран по море, спряха вноса за декември, а китайски държавни компании отмениха около 45% от планираните доставки.

В същото време украинските атаки с дронове систематично вадят от строя руските рафинерии. През последните седмици бяха ударени ключови съоръжения във Волгоград, Рязан, Нижни Новгород и т.н. Няма тотално изпепелени нефтопреработвателни заводи, но пък щетите са много трудни за отстраняване - руските рафинерии са със западно ембаргово оборудване, което така и не беше заменено от местно производство, а нелегалният внос е бавен и скъп.

Капацитетът за рафиниране е спаднал от 5,4 милиона барела на ден през юли до около 5 милиона барела през ноември - спад от почти 10%.

Даже и вековно свикналата на живот в страдание, безправие и лишения широка славянска душа трудно приема скока на цените на горивата по руските бензиностанции.

Бюджетът свети като червена звезда

Русия е изправена пред седем поредни години на висок бюджетен дефицит - ситуация, която не е наблюдавана от 1999 г. Иначе казано - никога през епохата "Путин".

За 2026 г. прогнозният дефицит е 3,8 трилиона рубли, а правителството официално се отказа от поддържането на дефицита под 1% от БВП. В същото време Кремъл в момента отпуска 40% от федералния бюджет за отбрана и сигурност.

"Дефицитът е най-сериозният икономически и политико-икономически проблем на Русия", коментира пред Kyiv Independent Володимир Дубровски, старши икономист в Центъра за социални и икономически изследвания в Украйна.

Москва има големи разходи за малкия си напредък на бойното поле, а приходите намаляват заради изолацията и изтощаването на икономиката. Затова и капитулацията на Украйна, която американският президент Доналд Тръмп на практика поиска с новия си мирен план, просто няма как да дойде по-скоро за Русия.