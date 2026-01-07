Централната банка на Полша през ноември 2025 г. отново стана най-големият официален купувач на злато в света, което се случи и за предходния месец, според доклад на Световния съвет за златото (World Gold Council, WGC), пише Прайм.

През ноември Централната банка на страната е закупила 12 тона злато, увеличавайки златните резерви на Полша до общо 543 тона. За 11-те месеца на 2025 година тя е закупила 95 тона от благородния метал.

"За 11-те месеца на 2025 година, т.е. за периода януари-ноември като цяло, Централната банка на Полша остава най-големият официален купувач на злато в света, като общият закупен обем е почти двойно по-голям от обема на покупките на благородния метал от следващия по големина купувач за периода, Казахстан", се отбелязва в доклада на WGC. Това означава, че има голяма вероятност Централната банка на Полша да стане най-големият купувач на злато в света и за цялата 2025 година.

"Макар че отчетените нетни покупки на злато от централните банки в света от началото на 2025 година до ноември показват (леко) намаление в сравнение с някои предходни години, динамиката на покупките на злато остава относително висока", пише в доклада.

Само през номври 2025 г., централните банки в света са закупили общо 45 тона злато, а за 11-те месеца на годината - общо 297 тона от благородния метал, чиято цена отбеляза значително увеличение през 2025 година.

От WGC отбелязват, че централните банки на страните с т.нар. развиващи се пазари, продължават активно да купуват злато и в началото на 2026 година. Сред тези купувачи са централните банки на Бразилия, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Китай и Индонезия.