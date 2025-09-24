Китай се стреми да стане новият световен център за съхранение на златните резерви на други страни, пише Bloomberg. По данни на агенцията, Народната банка (Централната банка) на Китай напоследък активно води преговори с (централните банки на) други държави за прехвърляне на техните запаси от благородния метал в трезорите на Шанхайската борса за търговия със злато.

Досега поне една държава е изразила интерес към предложението на Китай.

Както отбелязва Bloomberg, Китай иска да заеме мястото на западните центрове за съхранение на международни златни резерви - като САЩ, Великобритания и Швейцария.

Към момента страната с втората по размер в света икономика, обаче е едва на пето място по обем на съхраняваните златни резерви.

Посочва се, че през последните две години цената на златото почти се е удвоила, надхвърляйки вече 3700 долара за тройунция. Смята се, че от основните фактори за силното поскъпване на златото, са големите покупки на благородния метала от централните банки в света.