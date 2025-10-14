Комисията за регулиране на енергийните и водните услуги на Северна Македония обяви, че е издала първите в страната лицензи за системи за съхранение на енергия с батерии (BESS), захранвани от възобновяеми източници. Те са село на местната компания Energo Solar Systems, става ясно от съобщение на дружеството, цитирано от медиите в страната.

Издадени са лицензи за две батерийни системи с обща инсталирана мощност от 2600 kW, инсталирани като част от две действащи фотоволтаични електроцентрали.

"Издаването на тези лицензи, които включват батерийни системи за съхранение на електроенергия, всъщност бележи началото на нов инвестиционен цикъл в енергийния сектор.

Въвеждането на батерии на практика означава ускорен енергиен преход чрез създаване на устойчива, ефективна и екологична енергийна система в страната", каза в изявлението си Марко Бислимоски, президент на Комисията за регулиране на енергийните и водните услуги на Северна Македония.

Заявки за нови вятърни паркове

Междувременно властите в Северна Македония са получили нови заявки за изграждането на вятърни и слънчеви паркове и газови електроцентрали с общ капацитет 7100 MW. Правителството е подписало меморандум за разбирателство с Kazancı Holding относно проекти за такива съоръжения.

Все по-голям е интересът, както от страна на местни, така и на чуждестранни компании, за проекти, звързани със съхранението на енергия чрез батерии. Именно батериите станаха много популярни в сектора на възобновяемата енергия по целия свят. Северна Македония е на път да постигне забележително постижение в региона си, коментират енергийни експерти.

YESS Power планира да пусне в експлоатация 60 MW BESS в страната следващия месец. Това ще бъде първото голямо съоръжение от този вид в Западните Балкани.