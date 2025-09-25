Enery, водещ производител на възобновяема енергия в Централна и Източна Европа, и Teva Pharmaceutical Industries Ltd., глобална фармацевтична компания, сключиха 15-годишен хибриден договор за изкупуване на електроенергия (PPA). Това е първото споразумение в региона, което съчетава доставка на зелена енергия от новоизграден фотоволтаичен парк и система за съхранение на енергия (BESS).

Финансовият договор ще осигури 60 хил. MWh чиста енергия и е най-дългият от този тип, подписван досега в България. Той показва растящото търсене на дългосрочни решения за възобновяема енергия и ще подкрепи декарбонизацията на двете фабрики на Teva в страната - в Дупница и Троян.

За Enery това е 15-ият PPA в Централна и Източна Европа за последните четири години и вторият с български партньор. Преди две години компанията сключи договор с Комбината за цветни метали (КЦМ) край Пловдив.

Проектът ще намалява годишно около 15 840 метрични тона CO₂e емисии, в съответствие с целта на Teva да редуцира Scope 1 и Scope 2 емисиите си с 46,2% до 2030 г. Той също така въвежда модел за интегриране на съхранение на енергия във виртуални PPA договори, с което повишава сигурността на мрежата и стойността на зелените доставки.

"Горди сме, че реализираме проекти чрез сътрудничество с лидери като Teva, които демонстрират реална отдаденост към околната среда и обществото," подчерта в съобщение на сайта на компанията Северин Вартигов, търговски директор на Enery.

"Това споразумение е важна крачка в нашата стратегия за декарбонизация", заяви от своя страна Джош Дектър, вицепрезидент и ръководител "Глобална среда, здраве, безопасност и устойчиво развитие" в Teva. Той допълни, че "с инвестиция в новоизграден соларен парк с интегрирано съхранение гарантираме не само чиста енергия, но и устойчивост и гъвкавост на мрежата - ключови фактори за постигане на нашите цели."

Сделката ще позволи изграждането на нов 122 MWp соларен парк край селата Книжовник и Долно Войводино, община Хасково, върху неизползваеми терени. Централата ще бъде оборудвана с два модула за съхранение - 70 MWh и 130 MWh - и ще произвежда приблизително 200 GWh зелена енергия годишно.

Enery е независим производител на енергия с портфолио от 511 MW инсталиран капацитет и още 212 MW в изграждане, които произвеждат 724 GWh годишно - достатъчни за над 246 хил. домакинства и спестяващи близо 220 хил. тона CO₂.

Компанията развива почти 10 GW проекти в 10 държави от региона и е сред лидерите в корпоративните зелени PPA. Тя управлява и близо 700 MWh активи за съхранение на трети страни, осигурява 24/7 зелена енергия за индустриални клиенти и прилага ESG стандарти във всички свои дейности.