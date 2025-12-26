В края на 2025-а година много инвеститори третират Биткойн като вид дигитален братовчед на златото, предвид фиксираното му предлагане. Но тъй като цената му, въпреки известните възподи и падения, като цяло не се промени кой знае колко драстично тази година, въпреки че многократно проби исторически върхове, а цената на златото се покачва рязко нагоре, е съвсем очевидно, че има доста съществени разлики между тези два актива, пише Yahoo Finance.

Въпреки това, някои крипто експерти прогнозират, че някъде през 2026 г. цената на Биткойн ще достигне или надхвърли 130 000 щатски долара в резултат на няколко фактора, които също биха могли да накарат инвеститорите да купуват повече злато. Ето какво може да се случи и защо.

Следващата инфлационна паника може да короняса Биткойн като дигитално злато

В исторически план златото е било стандартното средство за защита, когато инвеститорите се тревожат за инфлацията и проблемите с фискалната устойчивост на държавните разходи. Привържениците на Биткойн настояват, че той принадлежи към същия разговор като допълнителен актив с твърди пари. Основният аргумент е, че предлагането на Биткойн е ограничено до максимум 21 милиона монети, а графикът му за емитиране е известен предварително, което му придава оскъдност, подобна на стокова.

Разбира се, BTC не е бил използван векове като средство за съхранение на стойност, както златото. И затова много от комитетите по риска във финансовите институции са били предпазливи относно сериозните инвестиции в него, тъй като не искат да обявяват ново хеджиране срещу инфлация въз основа на едно десетилетие цикли на бум и спад на монетата.

Източник: iStock

Това не е доказан антиинфлационен актив, но би могъл да се превърне в такъв. Все пак, ако инфлацията се засили отново през 2026 г., докато заглавията за плановете за разходи на правителството продължават да се влошават, вероятно е натискът за диверсификация отвъд облигациите и паричните средства да се засили, особено в рамките на портфейли, предназначени да бъдат устойчиви на инфлация. И това е голяма част от причината, поради която биткойнът вероятно ще види увеличение на търсенето през следващата година.

Новите притежатели ще се държат различно от старите

Най-голямата промяна в наратива за биткойн през последните няколко години идва от одобрението на спот борсово търгувани фондове (ETF) за биткойн, които позволяват на инвеститорите да притежават актива в същите брокерски и пенсионни сметки, които вече използват за акции и индексни фондове. В САЩ спот биткойн ETF-ите вече държат общо активи в размер на над 120 милиарда долара.

Те вече не са незначителни финансови инструменти; те се намират редом с акции и облигации на повечето инвестиционни платформи. Съществуването на тези ETF-и увеличава шансовете монетата да нарасне значително въз основа на търсенето на активи за хеджиране на инфлацията. А сега погледнете настрани.

Стойността на глобалните институционални активи под управление (AUM) е някъде над 130 трилиона долара. Ако само част от този океан от капитал приеме биткойн сериозно като дигитално злато насред широко разпространените страхове относно инфлацията - и е много важно да се отбележи, че очакванията на обществеността за бъдещата инфлация са много по-важни от реалността тук - числата могат да се натрупат изключително бързо.

Ако приемем, че между 0,5% и 1% от глобалните институционални активи в крайна сметка намерят своето място в спот Bitcoin ETF-и, това предполага потенциално нарастващо търсене от порядъка на 650 милиарда до 1,3 трилиона долара. За сравнение, текущата пазарна капитализация на BTC е приблизително 1,9 трилиона долара.

Увеличаването на общата стойност на всички монети до около 2,5 трилиона долара би означавало цена на монетата от около 130 000 долара. Възможна ли е подобна промяна в разпределението до 2026 г.? Възможно е, при условията на по-институционално приемане на Биткойн и страхове от инфлация, които инвеститорите избират да смекчат, като го купуват със значителни пропорции от богатството си.

Само че, преди да продадат фермата и да използват приходите за закупуване на BTC, инвеститорите трябва да са напълно наясно с факта, че истинската ѝ полезност като средство за хеджиране срещу инфлация всъщност не е строго установена.

Така че, макар че е разумно да притежавате малко биткойни или дори много, уверете се, че портфолиото ви е адекватно диверсифицирано с много други видове инвестиции, тъй като ще ви е необходим пълен списък, за да растете и да отблъсквате заплахи от макро проблеми като инфлацията.