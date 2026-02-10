СОФ Кънект, операторът на летище "Васил Левски" - София, официално откри реновирания многоетажен покрит паркинг на Терминал 2, съобщиха от оператора на летището. Обновяването на паркинга беше реализирано за една година в партньорство с "ГБС-Инфраструктурно строителство". Инвестицията в реновацията от 16,6 млн. евро е една от най-големите направени в отделен проект от трансформацията на летището до момента.

От началото на концесията, СОФ Кънект е вложила в столичното летище 93 милиона евро.

Обновеното съоръжение разполага с четири подземни и едно изцяло ново надземно ниво. В резултат на проекта, общият капацитет на паркоместата на многоетажния паркинг вече е 930, като 30 от местата са за автомобили на хора с ограничена подвижност. По време на реконструкцията бяха използвани едни от най-модерните строително-инженерни дейности по усилване на вертикалните конструктивни елементи с допълнителни стоманобетонови стени и земетръсни шайби, както и подсилване на плочите с иновативни карбонови нишки и стоманени греди.

В процеса на работа е извършено пълно пясъкоструене и инжектиране на конструктивни пукнатини, хидробластиране на бетона и подмяна на дилатационните фуги. Сигурността на обекта е гарантирана и от изцяло нова система за видеонаблюдение.

"Нашата инвестиция в летище "Васил Левски" - София е дългосрочен ангажимент към свързаността, просперитета и конкурентоспособността на България. Заедно с нашите партньори ние изграждаме летището на утрешния ден - което се развива устойчиво и с гордост обслужва своите пътници по най-високи световни стандарти", каза при официалното откриване на обекта Тиери До - основател, председател и главен изпълнителен директор на френския инфраструктурен фонд "Меридиам" и председател на Надзорния съвет на СОФ Кънект.

Главният изпълнителен директор на СОФ Кънект Хесус Кабайеро посочи от своя страна, че "този ремонт не беше просто подобрение. Той представляваше цялостна структурна и функционална трансформация на съоръжението. През последната година паркингът беше практически преустроен отвътре навън, за да отговаря на съвременните стандарти за безопасност, устойчивост и комфорт. По време на ремонта бяха използвани най-модерните строителни технологии, някои от които за първи път в България."