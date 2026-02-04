Сърбия се готви да стане първата страна в Европа с масово производство на хуманоидни роботи. Както Money.bg информира, инвестицията ще бъде реализирана от китайските компании Agibot Innovation и Minth Holdings, като първоначално се планира производството на между 1000 и 2000 единици. Така страната ще се позиционира като отправна точка за европейския пазар.

Въпреки амбициите обаче сръбските експерти предупреждават за рисковете от подобна стратегия, пише изданието Danas. "Сърбия има знанията да произвежда роботи, но няма държавна подкрепа", коментира професорът по роботика Зоран Милькович.

Той припомня, че 5 поколения сръбски инженери работят в сектора още от фабриката "Lola Roboti" в Железник, която през 1980-те е била лидер в Източна Европа.

"Правилната комбинация е да възстановим фабрика като бившата "Lola Roboti", вместо да оставяме чужди компании да диктуват условията", допълва Милькович.

Консултантът Иван Остоич пък отбелязва, че съществува риск производството да се ограничи до сглобяване и софтуерно обучение на роботи, а местните инженери да станат само "наемна работна сила". Според него истинският ефект върху икономиката ще зависи от това доколко местните компании и разработчици ще се включат в производствения процес.

Ако Сърбия успее да интегрира местния потенциал с китайската технология, инвестицията може да донесе не само нови работни места, но и дългосрочно възстановяване на сръбската школа по роботика, уверени са експертите.