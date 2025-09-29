През 2024 г. в световен мащаб са инсталирани общо 542 000 нови промишлени робота - двойно повече от десетилетие по-рано (254 000 са инсталирани през 2015 г.).Тези данни се съдържат в годишния доклад на Международната федерация по роботика (IFR), пише "Комерсант".Този показател е малко под рекордния - максималният досега брой роботи е инсталиран през 2022 г. - 553 000 броя.

Според оценки на IFR, повече от половината - 54% - от всички инсталации на промишлени роботи през 2024 г. са били извършени в Китай. Така, активното използване на роботи в производството дава възможност на Китай да поддържа ниски цени на (много от) стоките си, като същевременно растат и разходите за труд и обема на износа.

Като цяло, в Азия се намират 74% от всички инсталации на роботи, в Европа - 16%, а в Северна и Южна Америка - само 9%.

Общият брой роботи в производство в света през 2024 г. достигна 4,7 милиона, което е увеличение с 9% в сравнение с 2023 година.

"Преходът на много индустрии към автоматизираната и дигитална ера е свързан с рязкото увеличение на търсенето и използването на роботи", коментира главният изпълнителен директор на IFR Такаюки Ито.

По думите му, IFR прогнозира, че през 2025 г. в световен мащаб ще бъдат инсталирани общо нови 575 000 робота, което би било нов рекорд. А броят на новите инсталирани промишлени роботи ще расте, като през 2028 г. може да надмине 700 000.

