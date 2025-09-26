Украинските сили все по-често прибягват до дистанционно управлявани роботизирани превозни средства като решение за проблема с личния състав в продължаващия конфликт с Русия, пише "Индипендънт".

"Всеки път, когато дрон или робот направи нещо, това означава, че един от нашите бойци не трябва да го прави", обяснява пред британското издание един от операторите на машините. Роботите приличат на миниатюрни танкове, като те са с камуфлаж и се движат с вериги или колела.

Системите, чиято цена варира от 1000 до 64 000 долара в зависимост от възможностите им, се произвеждат предимно от украински компании. Те изпълняват множество функции на бойното поле, включително превоз на провизии, разминиране и евакуация на ранени или загинали войници от райони, считани за твърде опасни за изпращане на хора.

В една неотдавнашна мисия, документирана от журналисти, екип натовари робот с 200 килограма патрони, гориво, вода и храна и го изпрати на няколко километра до оператори на дронове, разположени по-близо до фронта.

Източник: GettyImages Този робот е достатъчно мощен, за да тегли пикап

Разширеното използване на роботизирани системи отразява наложителната необходимост на Украйна да се справи с острата липса на хора. Украйна е изправена пред задълбочаваща се криза с човешките ресурси, като има данни, че някои бригади оперират само с 30% от нужния личен състав. Главната прокуратура на страната съобщи за повече от 250 000 дезертирали от началото на войната, като според последните данни ежедневно дезертират около 576 войници.

Тези предизвикателства правят роботизираните алтернативи все по-привлекателни за военните командири.

Според представители на украинското Министерство на отбраната, страната планира да разположи 15 000 бойни робота до края на 2025 г.. Разходите по договори за роботизирани системи са се увеличили от 2,5 милиона долара през втората половина на 2024 г. до 150 милиона долара през първото тримесечие на 2025 г.

Картината не е розова: роботизираните превозни средства се сблъскват и със значителни ограничения. Движейки се с около шест километра в час по открита местност, те се превръщат в лесни мишени за вражеските сили. Прекъсванията в комуникациите от руските системи за радиоелектронна борба представляват постоянна заплаха, като потенциално могат да превърнат роботите в скъпи купчини скрап.

За да се справят с уязвимостите, украинските войници непрекъснато модифицират машините си, заваряват защитни клетки и инсталират ролки за откриване на мини. Превозните средства обикновено работят под прикритието на тъмнината, за да избегнат откриване, като операторите на дронове осигуряват "очи" чрез въздушно наблюдение, тъй като много наземни роботи нямат вградени камери.

Евакуацията на ранени се очертава като едно от най-обещаващите приложения, въпреки че остава рискована.

Технологичната надпревара продължава, тъй като както украинските, така и руските сили развиват все по-сложни роботизирани способности. Украинските официални лица подчертават необходимостта "да се ускори развитието на всички тези неща по-бързо от руснаците", като признават, че технологичното им предимство в тази област може да се окаже решаващо в продължителния конфликт.