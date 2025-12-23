Политическата нестабилност не е свързана "автоматично" с икономически риск, каза в интервю за БТА управителят на БНБ Димитър Радев. По думите му, истинският риск възниква, когато политическата нестабилност се съчетае с липса на отговорни и последователни решения.

"В нашия случай проблемът не е в правилата, а в непоследователното им прилагане. Това отново подчертава значението на институциите и на способността на политическата класа да изгради устойчива и предвидима институционална рамка", посочи Димитър Радев.

Той подчертава, че в подобна ситуация ролята на Централната банка е "да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни." От друга страна, влизането ни еврозоната "ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина", смята утравителят на БНБ.

"В конкретната ситуация (на предстоящ служебен кабинет) удължаването на действието на държавния бюджет за 2025 г. и за 2026 г. е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели."

На въпрос, би ли приел да стане служебен премиер (ако бъде поканен от Президента), управителят на БНБ отговаря: "Категорично не". Той подчертава, че "независимостта на Централната банка е основен принцип, а поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим".

Членство в еврозоната има ясно положителен ефект за "погледа" на финансовите пазари съм България, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства, коментира още Димитър Радев.