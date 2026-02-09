Японските акции поскъпнаха до рекордни върхове на борсата в Токио, предава Reuters. Финансовият успех дойде, след като управляващата Либерално-демократическа партия, водена от премиера Санае Такаичи, постигна историческа победа на изборите в неделя и си осигури мнозинство от две трети в долната камара.

Коалицията на Такаичи спечели 352 от 465-те места в Камарата на представителите на Япония, според данни, събрани от обществения радио-телевизионен оператор NHK, като само нейната партия - ЛДП си осигури мнозинство от 316.

"Пазарът на акции е силно вярващ в Такаичи, така че голямата победа ще бъде добра новина за фондовите пазари, когато те отворят в понеделник", заяви Крис Сиклуна, ръководител на изследванията в Daiwa Capital Markets Europe, цитиран от Bloomberg.

Източник: iStock

Победата засили очакванията за по-разхлабена фискална политика, която трябва да доведе до по-ниски лихви и до данъчни облекчения.

Японските финансови пазари бяха разтърсени през последните седмици на фона на опасенията относно нарастващото дългово бреме на Япония. Допълнителните правителствени разходи създават безпокойства сред инвеститорите, които вече са загрижени за размера на дълга на страната, който е най-голям сред развитите икономики.

Индексът Nikkei поскъпва с над 4% до нов исторически връх, а по-широкият индекс Topix се повишава с над 2 на сто.

Японските акции също така се възползват от петъчното възходящо рали на Уолстрийт, когато технологичните акции се възстановиха след няколко дни на интензивни разпродажби.

Солиден ръст по време на днешната азиатска търговия бележат водещи японски компании като Advantest скочи с 14,6%, Fujikura с 8,2%, SoftBank Group нарасна със 7%, Mitsubishi Heavy Industries с 3% и Toyota Motor с 2,3%.