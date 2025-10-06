Индексът Nikkei 225 скочи с над 4% в понеделник и достигна рекордно ниво, след като управляващата Либералнодемократична партия избра в събота консервативната Санае Такаичи за свой нов лидер. Това по всяка вероятност я прави първата жена, която ще заеме поста министър-председател на Япония, съобщават световните агенции.

Ръстът на пазара беше воден от печалбите в сектора на недвижимите имоти, технологиите и потребителските циклични акции. Yaskawa Electric Corp скочи с над 20%, докато Japan Steel Works се покачи с 14%. Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries добавиха съответно 13% и 12%.

Източник: EPA/БГНЕС

Индексът Topix също достигна исторически връх с ръст от 3%.

Йената отслабна с над 1,72% и за кратко докосна психологическата граница от 150 спрямо долара, преди да се установи на 149,97 за долар. Последният път йената достигна нивото от 150 беше през август, което предизвика загриженост от страна на финансовия министър.

През октомври 2022 г. йената отслабна отвъд отметката от 151 спрямо долара, което предизвика интервенция от Министерството на финансите.

Такаичи, която беше близък съюзник на покойния Шинзо Абе, заяви в събота, че ще "работи, работи, работи", за да превърне "тревогите на хората за ежедневието и бъдещето в надежда". Нейното издигане идва в момент на икономически затруднения в страната и напрегнати отношения в чужбина.

Победата й последва оставката на премиера Шигеру Ишиба, след като партията загуби мнозинството си и в двете камари на парламента през 2024 и 2025 г. Сега опозицията има теоретична възможност да блокира назначението на Такаичи, но според анализатори тази вероятност е малка и вместо това ще видим формирането на нова управляваща коалиция.

Такаичи се смята за поддръжник на "Абеномиката" - икономическата стратегия на Шинзо Абе, която залага на свободна парична политика, фискални разходи и структурни реформи. Тя е критикувала плановете на Банката на Япония за повишаване на лихвените проценти. Crédit Agricole очаква, че при нейното управление централната банка ще запази адаптивна паричната политика, като е възможно повишаване с 25 базисни точки до януари 2026 г.

"Вече можем да предположим, че тя няма да свали инфлацията, защото ако удвои залога на "Абеномиката" от миналото, това означава рязко по-слаба йена и повече държавни разходи, което аргументирано води до повече инфлация", коментира пред CNBC дългогодишният наблюдател на Азия Уилям Песек.

Такаичи се застъпва за твърда позиция спрямо Китай и е в полза на ревизирането на пацифистката конституция на Япония, особено член 9, който отрича правото на страната да води война.

Тя е приятелски настроена към Тайван, което може да раздразни Пекин. Президентът на Тайван Лай Чинг-те я нарече " приятел" на страната.

Предишните й посещения в противоречивото светилище Ясукуни, където се почитат загиналите във войната японци, включително военни престъпници, са предизвикали критики от Китай и Южна Корея.