Азиатските борси в петък удължиха глобалното разпродаване, като основните индекси в региона изтриха предишните си печалби, съобщават световните агенции.

Японският Nikkei 225 падна с 2,4% до 48 625,88 пункта, докато южнокорейският KOSPI се сгромоляса с 3,8% до 3 853,38. Китайските пазари също бяха под натиск - индексът Hang Seng в Хонконг се срина с 1,8%, а Shanghai Composite спадна с 2,2%.

Парадоксално, негативната динамика дойде въпреки силните резултати на Nvidia и по-добрите от очакваните данни за заетостта в САЩ. Американската икономика добави значително повече работни места през септември, отколкото се предвиждаше, но ръстът на безработицата и ревизиите надолу на предишни месеци нарисуваха объркваща картина за Федералния резерв.

Инвеститорите са разкъсани между противоречиви сигнали. От една страна, Nvidia докладва впечатляваща печалба за лятото заедно с прогноза за приходи, която лесно надмина очакванията на анализаторите. От друга, опасенията за прегряване на технологичния сектор и възможността Федералният резерв да спре намаляването на лихвените проценти притискат пазарите.

Вероятността за намаление на лихвените проценти в САЩ през декември се повиши до 40% от 30% предходния ден, но при положение, че следващият доклад за заетостта ще бъде достъпен едва след заседанието на Фед, инвеститорите не са убедени в скорошно облекчаване на паричната политика.

Уолстрийт преживя драматични колебания в четвъртък. S&P 500 изтри ранните си печалби и падна с 1,6%, Dow Jones спадна с 0,8%, а Nasdaq се сгромоляса с 2,2%.

Най-острите загуби отново засегнаха бившите най-големи печеливши - Nvidia, криптовалутите и други области, които бяха се издигнали с почти неспирен импулс. Биткойн падна под $87 000, надолу от почти $125 000 миналия месец. По-малките криптовалути и крипто ETF-ите също понесоха нов удар.

Длъжностни лица на Фед поеха предпазлив тон относно инфлацията. Някои изразиха нарастващи опасения за стабилността на финансовите пазари, включително потенциала за рязко падане на цените на активите. Управителката Лиза Кук заяви, че вижда риск от извънгабаритно намаление на цените на активите.

Междувременно японското правителство одобри стимулационен пакет от 21,3 трилиона йени ($135 милиарда), първата голяма политическа инициатива на премиера Санае Такаичи. Данните показаха, че основната инфлация в Япония се повиши до 3% през октомври, поддържайки очакванията за близко увеличение на лихвите от Банката на Япония.

Петролът удължи спада си, като WTI се понижи с 1,2% до $58,29, докато златото падна с 0,5% до $4 055 за унция.