Гигантът при производството на чипове - компанията Nvidia, твърди, че е "с едно поколение напред" от конкурентите си в индустрията за изкуствен интелект. Това идва на фона на нарастващите предположения, че може да се появи конкурент, който да заплаши пазарната доминация и многотрилионната оценка на корпорацията, съобщава BBC.

Акциите на компанията паднаха тази седмица, след доклад, че Meta планира да похарчи милиарди за AI чипове, разработени от Google, които да захранват центровете й за данни. В изявление за X, Nvidia, най-ценната компания в света днес, заяви, че е единствената платформа, която "изпълнява всеки AI модел и го прави навсякъде, където се извършват изчисления".

Източник: iStock

В отговор Google заяви, че е ангажирана да "подкрепя както своите, така и чиповете на Nvidia".

Чиповете на Nvidia са се превърнали в критична част от захранването на центровете за данни, стоящи зад много от най-популярните инструменти с AI, като ChatGPT. През октомври тя стана първата компания, оценена на 5 трилиона долара. Американската фирма се стреми да разшири обхвата си през последните месеци, като през октомври обяви споразумение за доставка на някои от най-модерните си чипове за изкуствен интелект на правителството на Южна Корея, както и на Samsung, LG и Hyundai.

"Здравословна" конкуренция

Google отдава под наем достъп до своите чипове, наречени тензорни процесорни единици (TPU), чрез Google Cloud на разработчици на изкуствен интелект. С други думи, те не се продават външно, а се съхраняват за собствените центрове за данни на технологичния гигант. Само че, ако последните съобщения са верни, а именно, че технологичната компания може да води преговори за продажба на своите чипове за захранване на други центрове за данни - това би представлявало значителна промяна.

Новината доведе до спад на акциите на Nvidia с близо 6% във вторник, докато тези на Alphabet, компанията майка на Google, се повишиха с почти същия процент. Часовете след спада, гигантът в производството на чипове публикува в X твърдението, че все още предлага "по-голяма производителност" и "гъвкавост" от видовете чипове, които Google произвежда.

През последната година както Amazon, така и Microsoft обявиха, че също разработват чипове с изкуствен интелект.

Дейм Уенди Хол, професор по компютърни науки в Университета в Саутхемптън, заяви пред Today на BBC, че новината за потенциалната сделка между Google и Meta е "здравословна" за пазара.

"Инвестициите буквално се наливат в тази област. В момента няма реална възвръщаемост на тази инвестиция, освен за Nvidia."