Just Eat Takeaway.com, Glovo, Bolt Food, Wolt - у нас никога до момента не е имало такова разнообразие от големи международни платформи за доставка на храна и други продукти. Тази ситуация обаче е неустойчива и пазарът категорично не може да поеме цели четирима толкова големи играчи. Наблюдението е на генералния мениджър за България на един от тях - Ивайло Нецов от Wolt.

"Да, пазарът се развива, но до голяма степен ние взимаме клиенти от конкурентите", заяви той пред Money.bg.

И допълни: "Според мен пазарът в България е окей за две платформи - с евентуално трети играч, който се опитва да вземе нещо. Твърде малък е за четири платформи, да не говорим, че има спекулации, че може да има и пета".

От старта си през юни насам Wolt стигна до София, Пловдив, Варна, Плевен и Благоевград. "В момента се справяме по-добре от планираното, което компанията ни е заложила. Отворихме пети град за 5 месеца, което е извън очакванията изобщо", коментира Нецов.

По думите му догодина платформата ще стъпи и в "следващите основни градове, които имат добра популация и брой ресторанти", но освен това ще се надградят и предлаганите продукти: "Нямаме пълния набор от асортимент, който бихме искали да имаме. Например, сега още нямаме супермаркет - пред добавянето на такъв сме".

Ивайло Нецов разказа и кои са най-големите предизвикателства при преговорите с различните обекти. При някои е въпрос на ресурс - достигнали са капацитета си и не могат да поемат още поръчки.

При други има разминаване на приоритети и са нужни преговори: "Държим много да имаме пълно покритие на снимките на менюта. Смятаме, че един човек, когато си поръчва храна онлайн, той иска да види тя как ще изглежда. Затова ние предоставяме на нашите партньори фотограф, който ходи и заснема техните менюта. Но има обекти, които казват, "Аз не искам да приготвя 50 артикула, за да ни ги снимаш, защото за мен това е разход". Но пък и за нас фотографът е разход".

В много държави извън България доставчиците, които са ключов елемент за подобен тип платформи, са в голямата си част хора от държави извън ЕС. Ще стане ли така и в България?

"Мога да говоря за съседна Хърватия. Знам от колегите там, че местните са отказали да работят, а в същото време платформата има нужда от куриери и това е наложило до голяма степен започването на работа с хора от чужбина. В България все още има достатъчно куриери, разпръснати по различните фирми", е първата част от отговора на генералния мениджър на Wolt за нашата страна.

Но има и втора: "Искаме да развиваме пазара и той да расте генерално, защото има огромен потенциал - сравнявайки го с други подобни държави около нас. Несъмнено това би довело до етап, в който ще трябва да се работи с куриери от чужбина".

Целия разговор гледайте във видеото!