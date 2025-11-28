Amazon подготвя старта на кредитни услуги за малки предприятия в Индия, докато контролираният от Walmart гигант Flipkart планира да навлезе в сегмента "купи сега, плати по-късно" (BNPL), предава Reuters. Тези стъпки засилват амбициите на двете компании да разширят присъствието си във финансовите услуги и да оспорят позициите на традиционните индийски банки.

По-рано тази година Amazon придоби небанковия кредитор Axio, базиран в Бангалор. В момента компанията предлага BNPL и потребителски кредити, а следващата фаза включва възобновяване на финансирането за малки бизнеси и предлагане на решения за управление на ликвидността.

"Виждаме огромен потенциал за растеж на кредитирането в Индия, особено сред дигитално активните клиенти и по-малките фирми извън големите градове", е коментирал пред Reuters Махендра Неруркар, вицепрезидент "Плащания" за развиващи се пазари в Amazon. Той допълва, че компанията ще разработва "специално насочени кредитни продукти" за търговци и малки предприятия с цел оптимизиране на паричните потоци и улесняване на достъпа до капитал.

Flipkart, в който Walmart държи около 80%, регистрира своя небанков кредитор Flipkart Finance през март и очаква окончателно одобрение от Резервната банка на Индия за стартиране на дейността. Документите на компанията посочват два вида BNPL продукти: безлихвени разсрочени плащания за онлайн клиенти с период от 3 до 24 месеца, както и кредити за потребителска техника с годишна лихва между 18% и 26%. За сравнение - традиционните кредитори предлагат подобни заеми по тарифи между 12% и 22%.

Според източник, запознат директно с процеса, Flipkart планира да лансира финансовите услуги през следващата година. Компанията и регулаторът са отказали коментар.

Пазарът на потребителски кредити в Индия е нараснал от около 80 млрд. долара през март 2020 г. до приблизително 212 млрд. долара през март 2025 г., сочат данни на кредитното бюро CRIF High Mark, макар да има признаци за забавяне в последните тримесечия. В този сегмент влизат необезпечени кредити, кредитни карти и заеми за техника.

Приложенията на Amazon и Flipkart са сред най-използваните платформи за плащания чрез индийската система UPI, което допълнително подкрепя амбициите им във финтех сектора. Нов тласък дойде и след решението на Резервната банка на Индия по-рано тази година, което позволи на компаниите да отпускат кредити директно чрез свои дъщерни дружества - важен пробив за международните технологични играчи в местния финансов сектор.

"Потенциалът им е огромен - те разполагат с клиентски данни и от страна на търсенето, и от страна на предлагането", посочва Рохан Лакхияр, партньор в звеното за финансови рискове на Grant Thornton Bharat. "Но успехът зависи от изпълнението, защото това вече излиза извън основния им търговски бизнес."

Amazon вече си партнира с шест местни кредитори за предлагане на депозити с минимална сума от 1000 рупии (около 11 долара) чрез платформата Amazon Pay, допълва Неруркар.