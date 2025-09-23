Размерът на кредитите за домакинства и едноличните търговци достига 52,844 млрд. лв. към края на август 2025 година. Спрямо същия месец на 2024 г,. те се увеличават с внушителните 20,8% (20,9% годишно повишение през юли 2025 година). Това показват актуалните данни на БНБ за периода.

От тях, само жилищните кредити достигат 30,2 млрд. лв., като нарастват скокообразно на годишна база с 27,4% (27,4% годишно увеличение през юли 2025 година).

Потребителските кредити пък за разглеждания период възлизат на 20,737 млрд. лв., нараствайки с 13,6% спрямо август 2024 г. (13.6% годишно повишение през юли 2025 година).

На годишна база, т.нар. други кредити (които са много по-малко от двата основни вида заеми за населението) нарастват с 18,9% (21,4% годишно повишение през юли 2025 г.), като достигат почти 527 млн. лева.

Кредитите за бизнеса нарастват с 8% на годишна база през август 2025 г. (8.6% годишно повишение през юли 2025 г.), до общо 50,325 млрд. лв.

В края на август 2025 г. депозитите на неправителствения сектор са общо почти 148,58 млрд. лв. (67.7% от БВП), като годишното им увеличение е с 11,8% (10,8% годишно повишение през юли 2025 година).

От тях, депозитите на бизнеса са 49,173 млрд. лв. (22,4% от БВП) в края на август 2025 година. В сравнение със същия месец на 2024 г., те се увеличават с 9,9% (7,8% годишно повишение през юли 2025 година), показват актуалните данни на БНБ.

Депозитите на домакинства и едноличните търговци са близо 95,42 млрд. лв. (43,5% от БВП) в края на август 2025 година. Те се увеличават с 12,7% спрямо същия месец на 2024 г. (12,2% годишен ръст през юли 2025 година).