Размер до 5000 лева с период на изплащане максимум 2 години - такива са параметрите на масовия потребителски кредит, теглен у нас през миналата година. Това показват резултатите от проучването SmileCredit Focus, което се базира на данни на финтех компанията ITF Group и над онлайн допитване сред 1500 потребители от цялата страна на възраст между 18 и 60 години.

Почти 30% от анкетираните са разчитали на потребителски кредит до 5000 лева, а още над 25 на сто - на такъв до 1000 лева. Под една пета са участниците в проучването, които са усвоили кредит над 10 000 лева.

Източник: ITF Group

Най-често погасяването е ставало в рамките на половин година (31,2%), докато над 2-годишен срок на изплащане са имали 24,9% от анкетираните.

Близо 48% от потребителските кредити са от небанкови финансови институции, а 23,6% - от банки. 7,7% са използвали кредитни карти, а заемът от приятел е вариант за 13,7% от респондентите. Масово (почти 70%) се кандидатства през смартфон.

70% от хората са използвали кредита за разходи като ремонт на дома и неотложни нужди, лечение, което само по себе си е с 9,5% дял, както и плащане на сметки. Финансирането на почивка или покупка на техника остава далеч назад.

На този фон, близо 45% от участниците заявяват, че към юли тази година финансовото им състояние е по-добро, отколкото миналата година по същото време. Цели 79% от запитаните очакват след 12 месеца ситуацията с парите им да е по-добра, а само 6,4% - да се влоши.

Източник: ITF Group

Според ITF Group оптимизмът е свързан с предстоящото приемане на еврото. Той върви ръка за ръка и с повишена финансова култура - с 14% намалява броят на анкетираните, които възнамеряват да използват потребителски кредит през тази година в сравнение с тези, които са направили подобен ход през миналата. Освен това 65% планират да не харчат повече, отколкото през 2024-а.