Сегментът на peer-to-peer кредитирането тепърва ще се развива у нас, защото комбинира в себе си удобно и изгодно финансиране и доходна инвестиционна възможност. Това коментира в интервю за Money.bg изпълнителният директор на българската финтех компания ITF Group Светослав Ангелов.

Неотдавна тя затвори сделката за придобиването на първата у нас P2P платформа Klear. През нея са финансирани около 4000 заема за близо 50 млн. лева, а активните инвеститори са около 2000.

"За нас това е ключова инвестиция, която ще ни позволи от една страна да ускорим растежа и стратегическото развитие на компанията, а от друга да постигнем дългосрочна диверсификация на източниците си за финансиране", посочи Ангелов, като отбеляза, че, наред с търгуваните на нашия пазар акции и облигации на ITF Group, придобиването дава достъп до "още един доходен инвестиционен инструмент" за инвеститорите като алтернатива на недвижимите имоти.

Кредитната компания, известна с бранда SmileCredit, само през 2024 г. е раздала онлайн и офлайн финансиране за близо 52 млн. лева, а портфейлът ѝ е нараснал до 30 млн. лева.

Светослав Ангелов беше категоричен, че приемането на еврото няма да е съпроводено с изненади за клиентите: "Кредитите, отпуснати в лева, ще бъдат преизчислени в евро по официалния курс и ще продължат да се обслужват по същия начин. Лихвеният процент, срокът и месечните вноски няма да се променят".

Колко голям е проблемът със задлъжнялостта у нас? Какво е нивото на финансовата грамотност? В какви сегменти навлиза ITF Group след голямата финтех сделка за Klear и за FinBiz Technologies? Отговорите на тези и други въпроси ще намерите в интервюто по-долу:

Водим разговора в навечерието на приемането на еврото у нас. Готов ли е браншът за него?

Нашата компания, а доколкото имаме информация в АОНК /Асоциацията за отговорно небанково кредитиране/ и другите големи компании в бранша, сме готови за приемането на еврото. Указанията на регулаторите се изпълняват и системите се привеждат в готовност съгласно предвидените срокове.

Кои са най-важните неща, които клиентите трябва да знаят през следващите месеци?

Кредитите, отпуснати в лева, ще бъдат преизчислени в евро по официалния курс и ще продължат да се обслужват по същия начин. Лихвеният процент, срокът и месечните вноски няма да се променят. След първия месец на двойно обращение (до края на януари 2026 г.), в който левът е законно платежно средство, той ще бъде изваден от обращение и всички плащания ще се извършват само в евро.

Неотдавна представихте резултатите от Ваше проучване на пазара на потребителските кредити у нас. Какъв е профилът на Вашите клиенти и как се променя той през последните години?

Профилът на нашите клиенти е типичният за финтех бизнес - това са хора, за които приоритет е отличното клиентско изживяване - бързо и приятно обслужване без излишна бюрокрация. От гледна точка на риска профилът на клиентите ни е стабилен, като с разширяването на продуктовото портфолио наши клиенти стават все по-кредитоспособни хора.

От проучването виждаме, че около 70 на сто от хората теглят кредит за ремонт, лечение и други неотложни нужди. Какво ни показва това - знак ли е, че все още ни липсва финансова култура и не спестяваме?

Това, че клиентите ползват кредит за тези цели, не говори задължително за ниска финансова култура. Много хора предпочитат да запазят спестявания за наистина важни и неотложни нужди, а да финансират например ремонт или покупка на техника с потребителски кредит.

Според нашето годишно проучване SmileCredit Focus над 79% от участниците очакват през 2025 г. финансовото им състояние да се подобри в сравнение с 2024 г. В същото време 65% от анкетираните планират да не харчат повече от миналата година, което може да се тълкува като желание за спестяване и проява на по-добра финансова култура.

България се бори с един много неприятен феномен - десетки хиляди млади хора стигат до ЧСИ заради дългове. Компаниите от сектора на небанковото кредитиране са по-близо до своите клиенти в сравнение с традиционните кредитни институции - какви според Вас са най-важните стъпки, които всички заинтересовани лица трябва да направят, за да не стигаме до ситуация, в която огромна част от младите у нас са силно задлъжнели още преди реално животът им да е започнал?

Първо бих искал да уточня, че нашите данни не сочат точно това - да, има хора, не само млади, които изпадат в задлъжнялост, но не бихме го определили като феномен. По различни причини тази тема доста се преекспонира у нас.

В същото време, пак цифрите сочат, че в България финансовата грамотност не е на достатъчно високо ниво. Българската образователна система не включва подготовка по такава дисциплина и именно затова се налага по-социално-отговорните финансови институции да поемат грижата да образоват своите клиенти в областта на личните финанси.

Тук е мястото да ви споделя, че ITF Group вече от доста време разработва проект за създаване на образователна онлайн платформа за лични финанси и съвсем скоро ще обявим старта на нейната работа и ще я представим публично.

През годините небанковите кредитни институции у нас са имали не една и две имиджови кризи заради конкретни нарушения и лоши практики на техни представители. Как се променя секторът в наши дни?

За съжаление, както във всеки бранш, така и в нашия има отговорни и не толкова отговорни компании. В сектора на небанковото кредитиране повечето големи и отговорни компании сме членове на АОНК /Асоциацията за отговорно небанково кредитиране/ и всички заедно и поотделно полагаме максимални усилия да превърнем най-добрите европейски практики в областта на небанковото потребителско финансиране в стандарт за сектора, с което потребителите да получават наистина качествени финансови услуги.

Част от тези усилия са приемането и спазването на Етичен кодекс за небанково кредитиране, както и повишаването на финансовата грамотност на българите. Аз вярвам, че благодарение на нашите усилия, на ускореното развитие на българската икономика, а и на технологичните иновации, нашият сектор ще функционира все по-добре и ще предлага все по-добро изживяване на клиентите ни.

Вече е факт сделката за придобиването на Klear и FinBiz Technologies. Защо ITF избра именно тези компании?

В рамките на тази инвестиция ITF Group придобива иновативни технологични решения, които ще позволят бързото внедряване на нови продукти, като част от продуктовото портфолио на компанията. Тази стъпка ще ни даде възможност да навлезем в два нови пазарни сегмента - кредитирането на т.нар.категория "near prime" потребители и текущото финансиране на микро, малки и средни бизнеси.

Нашата оценка е, че тези сегменти имат много голям потенциал за развитие и затова взехме стратегическото решение да навлезем в тях. За нас това е ключова инвестиция, която ще ни позволи от една страна да ускорим растежа и стратегическото развитие на компанията, а от друга да постигнем дългосрочна диверсификация на източниците си за финансиране.

Можем ли да коментираме финансовите параметри на сделката?

Условие по сделката е да не се прави публична финансовата информация и в този смисъл не мога да коментирам финансовите параметри.

Klear е утвърдена платформа с около 2000 инвеститори, а FinBiz Technologies вече предлага решения за "вградено" финансиране. Какво ще се случи с потребителите на двете компании? Как ще се промени Вашият бизнес?

Ние предвиждаме на развиваме бранда Klear активно, т.е. за кредитополучателите и инвеститорите в Klear нищо не се променя. Всъщност те могат да очакват нови и още по -атрактивни продукти, които планираме да им предложим.

FinBiz Technologies всъщност не е потребителски бранд, а компания, осигуряваща разработена иновативна технология, която ще ни помогне да навлезем бързо в нови пазарни сегменти и да реализираме ускорено бизнес развитие, базирано на типичното за финтех отлично клиентско изживяване.

Ние имаме високи очаквания за развитието на peer-to-peer сегментa, базирано на иновативния бизнес модел, който от една страна осигурява удобно и изгодно финансиране на кредитополучателите, а от друга - доходна инвестиционна възможност на инвеститорите.

Благодарение на придобиването на Klear, ITF Group ще има възможност да предложи на инвеститорите си още един доходен инвестиционен инструмент. Като част от бизнес модела си ние се стараем дългосрочно да предлагаме на инвеститорите атрактивни инвестиционни алтернативи на недвижимите имоти чрез различни инвестиционни инструменти. Като пример за това до момента са трите ни успешни емисии облигации и акциите ни, които се търгуват съответно на основния и на BEAM сегменти на БФБ.

ITF има изключително рязка крива на растежа през последните години. Други български финтех компании вече имат присъствие извън нашата страна - имате ли планове за международна експанзия?

Факт е, че през последните 5 години ITF Group бележи рекордни двуцифрени ръстове по отношение на ключовите бизнес параметри като приходи, печалба, обем на отпуснатите кредити, обем на портфолиото и др.

В същото време считаме, че българският пазар има много голям потенциал за развитие на бизнес модел като нашия и съответно в краткосрочен план предпочитаме да останем фокусирани върху него.

Единствени на нашия пазар се финансирате основно през българския капиталов пазар. Ще продължите ли по този път или вече гледате и към търсене на стратегически инвеститор?

Българският капиталов пазар е част от дългосрочната стратегия за финансиране на нашата компания и желанието ни е да продължим по този път.