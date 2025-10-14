Българският производител на смарт устройства за дома и бизнеса Shelly Group обяви, че навлиза на пазара за краткосрочни наеми чрез стратегическо партньорство с компанията Flat Manager, която управлява имоти в България. Към днешна дата краткосрочните наеми са индустрия с над 6 милиона активни имота по света.

Shelly Group вече присъства на повече от 100 пазара с над 26,5 милиона продадени устройства, които работят в над 4,5 милиона домакинства. Припомняме, че през юни тази година компанията официално стана вторият български еднорог или казано иначе - компания, оценена на над $1 милиард.

Новината за големия бизнес успех на дружеството, което се търгува на борсите в София и Франкфурт, беше потвърдена от основателя и главен изпълнителен директор на компанията Димитър Димитров.

Български технологичен"еднорог", който предлага иновативни смарт устройства за дома и бизнеса, започва директно сътрудничество както с пропърти мениджмънт компании, така и с PMS (Property Management Software) доставчици, представяйки пълно портфолио от решения за интелигентна автоматизация, специално адаптирани към нуждите на дома.

Източник: iStock

"Навлизането на пазара за краткосрочни наеми е стратегически важна стъпка за нас. Партньорството с Flat Manager ни позволява не само да демонстрираме стойността на нашите решения в реална среда, но и да изградим модел, който може да бъде мащабиран на международно ниво", заяви Мирче Атанасовски, главен търговски директор, Shelly Group.

От компанията споделят, че с техните технологични решения вече е готов и първия апартамент в София. Част от интересните технологични иновации в имота е наличието на специален сензор, който дава възможност на гостите да получават точна прогноза за времето директно на дисплея.

"Друг ключов елемент е инсталирането на Shelly Button Tough 1 на входната врата на имота. С едно натискане на бутона гостите могат да отбележат, че са напуснали апартамента. Това автоматично изпраща нотификация и позволява оптимизирането на графика за почистване. Така се решава един от най-големите проблеми на домакини и пропърти мениджъри - ефективното управление на почистването на имота", подчертават от Shelly.

Flat Manager управлява над 800 имота в България и от 2024 г. е част от Renters.pl group - една от водещите компании за управление на недвижими имоти в Централна и Източна Европа.