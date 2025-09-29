Българската Shelly Group отдавна е име, познато на технологичните среди в Европа, но през последните години компанията, която започна с умни крушки и базови устройства за дистанционно управление, се превърна във фактор на световния пазар на интернет на нещата (IoT). Това се отрази и върху пазарната й капитализация, като към написването на този текст тя възлиза на 941 милиона лева по данни на БФБ, а през миналата година премина психологическата граница от 1 милиард лева.

Миналата седмица даде и информационен повод да поканим представител на дружеството с това, че навлиза на нов пазар - този в Парагвай. На пръв поглед това изглежда локална сделка, но всъщност е част от много по-голяма стратегия за устойчиво разширяване в Южна Америка - регион, който по думите на мениджърите на Shelly се оказва по-динамичен дори от Северна Америка.

"Парагвай не е специално избран. Ние упорито търсим партньори в цяла Южна Америка. Наскоро имахме разговори и с компания от Еквадор. Но локалното присъствие е важно, защото само така можем да осигурим поддръжка на място", казва Мирчо Мирев, ръководител "Интеграции" в Shelly Group, в разговор с Money.bg.

Компанията вече има позиции в Чили и Бразилия, а следващи стъпки предстоят в Перу и Еквадор. Така Южна Америка постепенно се оформя като регион с висок приоритет в глобалната стратегия на Shelly.

Южна Америка като възможност

Според Мирев специфичното за Латинска Америка е бързината, с която бизнесът там търси решения. Докато на по-развитите пазари процесът на внедряване често е дълъг и тромав, в Южна Америка компаниите са склонни да експериментират и да изпробват нови технологии веднага, щом видят практическа полза.

"Учудващо за нас, те са много по-гъвкави от Северна Америка. Там често се обсъжда дълго, тук решението се търси веднага - особено когато става дума за енергийна ефективност и контрол на разходите", отбелязва той.

Това дава шанс на Shelly да предложи продуктите си именно като инструмент за управление на електроенергията - тема, която в последните години засяга не само индустрията, но и домакинствата.

Присъствие на глобалната сцена

Разрастването на нови пазари върви ръка за ръка с участието на Shelly в големите международни форуми. Компанията редовно се представя на IFA в Берлин - едно от най-големите технологични изложения в Европа.

"Основно в Германия имаме силни позиции. Там се срещнахме с много клиенти и потенциални партньори", коментира Мирев.

Присъствието в Германия е показателно: там пазарът е силно регулиран, а потребителите са взискателни към качеството. Успехът в подобна среда подсказва, че продуктите на Shelly имат потенциал за широка международна реализация.

От смарт крушки до комплексни системи

Историята на компанията започва с умни крушки - устройства, които позволяват управление през смартфон.

"Еволюцията върви от отделни устройства към комплексни системи за контрол и наблюдение. Нашите продукти позволяват добавяне на "умен" слой към вече изградени сгради", казва Мирев.

Важен детайл е, че цялото разработване се случва в България - от хардуера и фърмуера до софтуера и интеграциите.

Така например един от най-ценните потребителски ефекти от внедряването на Shelly решения е по-добрият контрол върху енергийните разходи. Умните устройства дават видимост къде отива потреблението, а това често изненадва собствениците.

"Много хора си представят, че големият разход идва от осветлението, но то вече не е фактор с LED технологиите. Понякога най-големият консуматор се оказват на пръв поглед дребни уреди - например чилърите за вода през нощта. След като започнат да виждат картината, хората могат да променят поведението си и да спестят значителни суми", обяснява Мирев.

Индустриални приложения и зарядна инфраструктура

Продуктите на Shelly намират приложение и извън дома. Компанията вече участва в проекти за зарядни станции за електромобили - в Европа и Австралия, предимно чрез партньори.

Пример от Австралия: законодателството там изисква новите жилищни сгради да имат определен брой електрифицирани паркоместа. Shelly предлага решения, които позволяват този разход да се поема не от всички собственици, а само от тези, които реално зареждат автомобилите си.

В автомобилната индустрия устройствата се използват за контрол на сгради и за наблюдение на параметри, които са критични за поддръжката на производството - например температура в електрически табла.

