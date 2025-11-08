Откритата от народа гуарани стевия - известна като ka"a he"e или "сладка билка" - отдавна е напуснала пределите на Парагвай, но без страната да се възползва от растящия международен пазар, предава El País. Днес Китай и Тайланд контролират основната част от световното производство и износ на стевия, чийто глобален оборот вече надхвърля 1 млрд. долара и според Expert Market Research ще се удвои през следващото десетилетие.

Макар растението да произхожда от Парагвай, страната е изостанала сериозно в неговата индустриализация. Култивацията на стевия започва с научна класификация от швейцареца Мойсес Бертон през 1900 г., а първите търговски насаждения се появяват през 60-те години на XX век. Японски изследователи по-късно усъвършенстват сорта "Морита" и разработват първия индустриален подсладител от стевия през 1971 г. Оттогава Азия, Европа и САЩ се превръщат в основни производствени центрове, докато Парагвай отпада от водещите 10 износители, сочат данни на Tridge.

През 2024 г. стойността на парагвайския износ на стевия спада с 22% до едва 333 хил. долара, показват данни на държавната агенция Rediex. Отливът на производители, последиците от сушата и свиването на китайското търсене са довели до 87% спад на износа спрямо 2017 г. Допълнителен проблем е липсата на сертифицирано биопроизводство - стандарт, който европейските купувачи изискват. Според местни експерти това изисква модерни напоителни системи, органични торове и постоянна техническа подкрепа, каквито малките фермери трудно могат да си позволят.

Част от парагвайските предприемачи са потърсили алтернативни приложения на растението - в билкови чайове, инфузии или фармацевтични продукти. Компанията Stevia Natural например произвежда добавки и натурални медикаменти, включително препарат за контрол на кръвната захар, вместо да се конкурира на пренаситения пазар на подсладители, доминиран от Китай и Малайзия.

Някои инвеститори обаче виждат шанс за възраждане на сектора. Аржентинският биохимик Алехандро Агире, заедно с канадски партньори, възстановява фабрика за производство на стевиен екстракт в град Ипакарай, близо до Асунсион. Според него търговските мита на САЩ върху китайския внос са създали "прозорец на възможности" за Парагвай, където търсенето вече расте с 20-25%.

Експертите обаче предупреждават, че резултатите няма да дойдат бързо. Новите насаждения тепърва се изграждат, а реален ръст може да се очаква след година и половина. До тогава Парагвай остава символично свързан с растението, което някога е било негово природно богатство, но чиито икономически ползи днес принадлежат на други.