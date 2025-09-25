Българският производител на смарт устройства за дома и бизнеса Shelly Group стъпва в Южна Америка чрез партньорство с парагвайския дистрибутор NewZone, става ясно от официално съобщение.

Потребителите в страната ще получат достъп до IoT решенията и "умните" устройства на Shelly Group, като ще се работи както в сегмента B2C, така и B2B.

NewZone е ексклузивен реселър на Apple iPhone в Парагвай.

Shelly Group вече присъства на повече от 100 пазара с над 26,5 млн. продадени устройства, които работят в над 4,5 млн. домакинства.

Броят на професионалните инсталатори, работещи с Shelly, се е увеличил повече от два пъти - от 900 в края на 2024 г. до 2400 през юни т.г. Този сегмент се утвърждава като ключов двигател на растежа за компанията.

През първите шест месеца на годината приходите на групата нарастват с 29,3% и достигат 54 млн. евро, като всички региони бележат ръст над пазарната средна стойност. EBIT възлиза на 12,2 млн. евро (+12,2%), при марж от 22,6%.

Нетната печалба през H1 се увеличава до 10,2 млн. евро, а оперативният паричен поток достига 6,2 млн. евро.

Фирмата има офиси в седем държави - включително САЩ, Китай, Германия и Нидерландия. Shelly Group се търгува както на Българската фондова борса, така и на Франкфуртската фондова борса.