Клишето е, че идеята за милиард долара е като крушка, която светва ярко над главата. В случая със сър със сър Джеймс Дайсън, изобретателния гений зад култовата прахосмукачка Dyson, по-точният образ е крушка, която мига непрекъснато и му причинява главоболие.

Роденият през 1947 година в Норфолк, Англия, Дайсън започва кариерата си като дизайнер през 70-те години на миналия век. След дипломирането си в Кралския колеж по изкуствата в Лондон, той работи върху различни проекти, включително революционната ръчна количка Ballbarrow.

Но истинският му пробив идва от едно изключително просто чувство - раздразнение.

В началото на 80-те години миналия век, докато ремонтира дома си, Дайсън се озова в постоянна битка с обикновена прахосмукачка. Филтърът й се запушва, мощността на засмукване намалява и той се налага непрекъснато да сменя торбичките. Вместо да се примири с проблема, инженерът в него се разбунтува. Той решава да създаде нещо коренно различно - прахосмукачка без торбичка, която използва циклонна технология.

Това, което следва, е епичен маратон от проби и грешки. От 1979 до 1984 година Дайсън създава 5127 прототипа в работилницата зад къщата си. Паралелно с техническите предизвикателства се сблъсква и с финансови трудности - изчерпва спестяванията си, натрупва дългове и семейството му едва свързва двата края.

Една от причините е, че той губи контрола върху патента на изключително успешния дизайн на Ballbarrow - една от най-големите му грешки в бизнеса, както признава по-късно. Така попада в ситуация, в която единственият вариант е да успее.

"Всеки ден правиш експерименти и те се провалят - просто трябва да свикнеш с този провал. Винаги се вълнувам доста. Колкото повече провали има, толкова повече разбираш, че се опитваш да решиш труден проблем", споделя в подкаста на Entrepreneur Дайсън.

Когато най-накрая открива работещ дизайн, предизвикателствата не свършват. Големите производители на прахосмукачки отказват да лицензират технологията му - тя застрашава печелившата индустрия индустрия за аксесоари. Колкото и да не ви се вярва, от торбичките за прахосмукачки се печелят милиарди.

Дайсън се обръща към Япония, където през 1986 година една компания се осмелява да внедри технологията. моделът G-Force се продава за впечатляващите 2000 долара и става култов предмет сред ентусиастите.

С печалбата от японския пазар Дайсън най-накрая открива собствена фабрика във Великобритания. През 1993 година прахосмукачката DC01 дебютира на британския пазар. Експертите са скептични - прозрачният контейнер за прах, според търговците, изглежда "отвратително". Но Дайсън не се колебае.

Източник: GettyImages

"Ние, инженерите, доста харесахме да гледаме как праха се събира в контейнера, затова казахме "Съжалявам, ние го запазваме. Просто трябва да вярваш в себе си и да игнорираш всички останали ", разказва той.

Интуицията му се оказава вярна. Потребителите обикват прозрачния контейнер - те искат да виждат, че машината наистина работи. До края на 90-те Dyson става най-продаваната прахосмукачка във Великобритания. Компанията се разраства в глобален бранд с продукти от вентилатори без перки до сешоари за коса, генерирайки милиарди приходи годишно.

Днес на 77 години Дайсън е един от най-богатите хора във Великобритания с нетно състояние от над 20 милиарда долара. Но за него успехът не се измерва само в пари. Той инвестира в образование чрез Института Dyson за инженерство и технологии и подкрепя младите изобретатели чрез наградите James Dyson Awards.

Източник: GettyImages

"Вдъхновението идва от това да си ядосан на нещо - нещо, което не работи правилно или се чупи", обяснява Дайсън. Съветът му към начинаещите предприемачи е категоричен: не просто "стискайте зъби и търпете", а трансформирайте фрустрацията в креативност и решения.