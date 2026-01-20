Почти 700 милиона лева се обменят в евро на ден от началото на годината. Това обяви пред "Нова телевизия" главният секретар на Асоциацията на банките в България Джеймс Йоловски.

"Според общата статистика в началото на 2025 г. имаше в обращение 31 млрд. лв., в края на годината те са 20 млрд. - над 1/3 беше внесена по сметки. През новата година за 10-ина работни дни в обращение са 13 млрд. лв.", пресметна той.

По думите му има достатъчно време и оставащите левове да излязат от обращение, като е напълно нормално част от тях да бъдат конвертирани в евро след края на януари, когато вече няма да може да се плаща с тях.

През банковите клонове в началото на годината са минавали по 120 000 души на ден, като един от тях е донесъл 266 000 монети на стойност 169 000 лева. Броенето с машина е отнело 6 часа.

"Наблюдаваме трайна тенденция към увеличение на безконтактните плащания. Над 76% от всички преводи вече се извършват чрез дигитални канали - интернет или мобилно банкиране", коментира Йоловски.

Още от пандемията насам растат плащанията с карти, но има още какво да се желае: "Все пак значително повече хора в България използват кеш, отколкото в други европейски държави".

По думите му фалшивите банкноти не представляват реален риск. "Трите канала за обмяна на валута, уредени чрез Закона за въвеждане на еврото - търговски банки, клонове на БНБ и пощи, са абсолютно сигурни. Евробанкнотите в банкоматите също са гарантирано истински", увери той.