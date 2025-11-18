Сърбия приключи търга за радиочестотния спектър за 5G мрежите, като предостави лицензи на три мобилни оператора за обща стойност над 300 милиона евро, съобщава белградският в. Blic.

Регулаторният орган за електронни комуникации и пощенски услуги (Ratel) обяви, че Telekom Srbija, Yettel и A1 Srbija успешно са придобили разрешения за търговско предоставяне на мобилни мрежови услуги от ново поколение.

Общите приходи от продажбата на радиочестотния спектър възлизат на 300 099 430 евро, като всеки оператор плаща малко над 100 милиона евро.

Telekom Srbija получи лиценз за 100 050 530 евро, Yettel за 100 028 170 евро, а A1 Srbija плати 100 020 730 евро.

Операторите са длъжни да платят първата половина от таксата в срок от 15 дни от получаване на решението за избор на най-изгодните оферти, а втората половина - не по-късно от 30 юни 2026 г.

След представяне на доказателство за плащане на първата половина от таксата, Ratel ще издаде индивидуални разрешения за използване на радиочестотния спектър не по-късно от седем дни. Според съобщението, издаването на разрешенията се очаква през първата седмица на декември, след което ще бъдат създадени условия за операторите да започнат търговско предоставяне на услуги, използващи 5G технология.

Преходът към 5G мрежа за потребителите идва със заявка за по-бърз интернет, по-стабилна мрежа, по-малко забавяне при използването на мобилни приложения в реално време и по-дълъг живот на батерията на мобилния телефон. Сърбия обаче значително се забави с внедряването на технологията, а и в световен план мина немалко време, преди 5G да успее да оправдае доверието и инвестициите - в немалка степен, това се случва чак сега.