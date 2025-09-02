Регулаторният орган за електронни съобщения и пощенски услуги на Сърбия (RATEL) публикува публична покана за участие в процедурата по публично наддаване за 5G мрежа, обхващаща територията на цялата страна, съобщава eKapija. Началната обявена цена е 100 милиона евро

Право на участие имат оператори, предоставящи обществени мобилни комуникационни услуги, с над 1,5 милиона крайни потребители към 31 декември 2024 г., приходи от най-малко 300 милиона евро през 2024 г. и валидно национално споразумение за роуминг за съществуващи GSM и IMT мрежи, ако не са регистрирани в RATEL.

Най-благоприятните оферти ще бъдат определени по критерия за най-висок размер на предлаганата такса за минималния пакет, чийто начален размер е 100 милиона евро. Таксата се плаща на две вноски, в динарски еквивалент по средния валутен курс на НБС.

С тази стъпка, както пише местният седмичник "Неделник", процесът по възлагане на лицензи премина от фазата на обществени консултации към фазата на обвързващ публичен търг, което формално бележи началото на надпреварата за петото поколение мобилна телефония в Сърбия.

Мрежите от пето поколение трябва да са достъпни на територията на цялата страна най-късно до до 2029-а година. Това е сериозен обрат в отношението на Белград към 5G. През 2021 г. президентът Александър Вучич заяви, че работата по новите мрежи се прекратява, защото "обикновените хора нямат нужда от 5G мрежи". Вместо това ресурси бяха насочени към подобряването на 4G инфраструктурата.

Изказването дойде скоро, след като Сърбия пое ангажимент пред САЩ да не купува телекомуникационно оборудване от "ненадеждни доставчици", както във Вашингтон наричат Huawei.