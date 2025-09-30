Средната нетна заплата в Сърбия през юли достигна 109 071 динара (около 930 евро), съобщава онлайн изданието на белградското радио Б92, като се позовава на държавната статистика.

Най-впечатляващ обаче е растежът в IT сферата, където заплатите на програмистите надхвърлиха 300 000 динара месечно.

Разликите между различните икономически сектори са значителни.

Средната заплата на програмистите от 310 401 динара (2650 евро) е шест пъти по-висока от възнаграждението в най-ниско платените отрасли.

Това е и единствената професионална група, в която заплатите въобще надхвърлят прага от 300 000 динара. Благодарение на високите им възнаграждения, целият сектор "Информации и комуникации" постигна впечатляващ среден доход от 247 119 динара, което го поставя сред най-добре платените отрасли в страната.

Други високоплатени сектори

Освен IT индустрията, над 200 000 динара получават служителите в още няколко области. Производството на кокс и нефтени деривати води с 215 496 динара, като интересен факт е, че този сектор отбеляза ръст от 19,9% спрямо юни.

Въздушният транспорт предлага средна заплата от 238 840 динара, а научноизследователската дейност - 213 814 динара.

Най-ниско платените професии

На противоположния полюс се намират сферата на услугите - т.нар други услуги (фризьори, перачи, масажисти и т.н.) със средна нетна заплата от 61 615 динара или 525 евро.

Малко (поне според статистиката) получават и ангажираните с приготвянето и сервирането на храна и напитки със среден доход от 63 298 динара, ремонта на компютри и битова техника (64 118 динара), преработката на дървесина без мебели (67 543 динара), туристическите агенции и туроператорите (76 875 динара) и ветеринарната дейност със средна заплата от 77 444 динара.