Проблемите в автомобилната индустрия на Европа вече се усещат и в Сърбия. Част от чуждите компании, които произвеждат автомобилни компоненти, затварят заводите си, а стотици работници остават без препитание, съобщава местното издание SEEbiz. Най-засегнати са предприятията за производство на кабелни инсталации и електрически системи, които традиционно обслужват големите германски и френски концерни.

"От една страна няма достатъчно купувачи, защото търсенето пада. От друга - на компаниите вече не им излиза сметката да произвеждат тук и прехвърлят дейността си в Северна Африка, където трудът е до четири пъти по-евтин", коментира проф. Душан Маркович от Икономическия факултет в Белград.

През юли германската компания Leoni обяви, че до края на годината ще затвори завода си в Малошище край Ниш, оставяйки без работа 1900 души. Фирмата произвежда кабелни системи за марки като BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen и Porsche. Същата компания вече затвори голям завод у нас.

Подобна съдба очаква и завода на Draxlmaier в Зренянин - след 17 години присъствие в Сърбия групата планира да прекрати производството до 2026 г., което ще засегне близо 2000 работници.

Китайската Johnson Electric в Ниш съкрати 350 души или 16% от персонала си, предлагайки доброволно прекратяване на договорите срещу обезщетение. Компанията доставя електромотори и електронни системи за Renault, Mercedes и BMW. В края на миналата година друг китайски инвеститор - Mei Ta от Барич край Белград, освободи 300 работници поради спад в поръчките.

Според проф. Маркович ситуацията е сериозна: "Сърбия е силно ориентирана към европейския пазар, където продажбите са намалели с три милиона автомобила за пет години. Трудно е бързо да се пренасочим към Китай, където търсенето расте."

Данни на Сръбската асоциация на вносителите на автомобили показват, че около 100 000 души в страната работят в сектора. Най-уязвими са предприятията с ниски производствени разходи - кабели и прости сглобки. По-сложните производства засега устояват.

Германската ZF Group в Панчево произвежда компоненти за електрически и хибридни системи и дава работа на 2000 души. Bosch в Белград и Печинци е още по-голям работодател - 4000 служители работят както в производството на автомобилни части, така и в IT център за дигитализация и изкуствен интелект.

Светъл пример е заводът в Крагуевац, наследник на "Застава". След договора със Stellantis през 2022 г. там се произвеждат нови електрически и хибридни модели Fiat Panda и Citroën C3. Според синдикалния лидер Иван Ристич производството расте, трета смяна вече работи, а всички автомобили са предварително продадени. В завода са заети над 3000 души.

Причините за кризата в ЕС са комплексни - глобална несигурност, войната в Украйна, инфлация и преход към електромобили. По данни на Евростат производството е спаднало от 15,8 млн. автомобила през 2019 г. до 12,1 млн. през 2024 г. Това е намаление с 23%. Допълнителен натиск оказва конкуренцията от Азия, особено Китай, където цените са с около 30% по-ниски.

Маркович подчертава, че успехът на Крагуевац се дължи на стратегически избор - производство на достъпен модел, който отговаря на търсенето. Въпреки това той предупреждава: "Държавата все още няма национална стратегия за развитие на автоиндустрията. Нужно е да се картографират зоните с автоматизирани мощности и да се намерят сегменти, които могат да поемат загубата на работни места."