Рафинерията в Панчево, собственост на сръбската NIS, започна подготовка за изключване на системите си. Причината е неуспехът на Белград да получи от Вашингтон дерогация от наложените санкции - сръбската нефтена компания е с руска мажоритарна собственост.

NIS обяви, че операциите на производствените единици се спират по принципа, прилаган при планови ремонти, като се спазват сръбските закони и най-високите екологични стандарти. Компанията увери, че продължава да снабдява вътрешния пазар с нефтопродукти без прекъсване благодарение на натрупаните по-рано запаси.

Президентът Александър Вучич потвърди, че Сърбия не е получила положителен отговор от Вашингтон относно лиценза. "Нямаме добри новини за вас по въпроса с NIS", каза той в обръщение от президентството. Той изрази разочарование и учудване от американската позиция, заявявайки че не разбира какво печели САЩ от тази ситуация.

Сръбският лидер обясни, че руските собственици "Газпром" и "Газпром нефт" също не желаят да продават своите дялове, въпреки че им е поставен краен срок до 15 януари. "Това не е за пари, а за политика. И логично, те имат право на това. Те са собствениците", коментира Вучич, добавяйки че засега само Сърбия страда от ситуацията.

Що се отнася до горивните запаси, държавният глава заяви, че няма причина за паника. Резервите от дизел и бензин, без тези на NIS, са достатъчни до края на януари. Понастоящем запасите от дизел са над 204 хиляди тона.

Въпреки това, цените по колонките в Сърбия в момента са най-високите в региона. Една от причините е, че горивото от държавния резерв излиза на висока цена.

Допълнителна трудност създаде и хърватската компания JANAF, която отказа да позволи на Сърбия вноса на суров петрол през своя нефтопровод, дори когато той не е предназначен за рафинерията в Панчево. Вучич съобщи, че Белград е предложил гаранции както на JANAF, така и на американската страна, че наблюдатели ще могат да проверяват къде отива вносният петрол, но хърватската компания отказала да приеме, че той няма да бъде предоставен на NIS.

NIS беше продаден на "Газпром" още през 2008 година за 400 милиона евро плюс обещани инвестиции от 550 милиона. През януари 2025-а САЩ наложиха санкции върху компанията, които влязоха в сила през октомври след изтичане на временните изключения.

Рафинерията в Панчево има максимален капацитет от 4,8 милиона тона годишно и произвежда широка гама нефтопродукти, включително горива, отговарящи на стандарта Евро 5.

Вучич обеща, че "целият процес ще приключи" до 15 януари, като намекна за възможна национализация или изкупуване, ако не бъде намерен купувач за руските дялове.