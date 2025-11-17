Сърбия се изправя пред безпрецедентна енергийна криза, която застрашава да разруши всичко, постигнато от страната през последните години, предупреждават управляващите в западната ни съседка. Причината - ключовата за икономиката на страната нефтена компания NIS, която е с руска мажоритарна собственост, може да прекрати дейността си заради американските санкции.

Така в Белград вече се говори даже за изкупуване на рафинерията, нефтобазите и бензиностанциите от държавата, ако през тази седмица не се появи купувач.

Президентът Александър Вучич предупреди на извънредно правителствено заседание, че има само седем дни за намирането на решение, съобщават местни медии.

Американският ултиматум и прекъсването на доставките

На 9 октомври Съединените щати наложиха пълни санкции срещу NIS поради дяловете, притежавани от руските компании "Газпром Нефт" (44,9 процента) и Intelligence (11,3 процента, притежавани преди от "Газпром"), докато Сърбия контролира 29,9 процента от акциите.

Министърът на енергетиката Дубравка Джедович Хандановиќ обяви пред медиите, че Белград е получил ясно послание от Вашингтон: до 13 февруари 2025 година трябва да се осъществи пълна смяна на собствеността и излизане на руските акционери.

Сюжетът придоби драматичен характер, след като хърватският оператор на тръбопровода JANAF спря доставките поне според Сърбия час преди санкциите да влязат в сила. От Загреб още в началото на кризата изразиха желание да придобият изпадналата в затруднение NIS, но това според наблюдатели трябва да се разглежда по-скоро като политически жест.

Без приток на суров петрол до 13 февруари страната е изправена пред "пълен колапс", подчерта Александър Вучич.

Кредитен рейтинг под въпрос

Министър Хандановиќ заяви, че е готова да подаде оставка, тъй като не вижда как да се справи със ситуацията.

Финансовият министър Синиша Мали предупреди през уикенда, че кризата с NIS застрашава да унищожи всичко изградено от Сърбия в последните години. Особено тревожно е, че под заплаха е инвестиционният кредитен рейтинг, който страната получи за първи път в историята си преди малко повече от година.

През октомври 2024 Сърбия постигна исторически успех, когато S&P Global Ratings повиши дългосрочния ѝ кредитен рейтинг до BBB- със стабилна перспектива, правейки я първата държава в региона на Западните Балкани с инвестиционен клас. Това постижение отвори допълнителни възможности за финансиране и приток на капитал.

"Казано просто, нямаме избор. Тази ситуация с NIS застрашава абсолютно всичко - нашия растеж, нашата стабилност, нашия кредитен рейтинг", каза Мали.

"Специална операция" или национализация

Вучич обяви, че Русия в момента води преговори за продажба на дела си в NIS с азиатски и европейски партньори, като Сърбия ще приеме всяко споразумение. Руските партньори обаче не са предложили на Белград да търсят решение заедно - въпреки че рафинерията е на територията на страната и тя има сериозен миноритарен дял.

Ако преговорите се провалят, сръбската държава е готова да предложи по-висока цена, заяви държавният глава: "Ако няма друго решение, без значение колко, без значение какво ще ни струва, ще намерим парите".

Президентът спомена "специална операция" за финансиране на изкупуването, без да влиза в подробности, но подчерта, че иска "на всяка цена да избегне конфискация и отнемане на собственост".

Той успокои гражданите, че Сърбия разполага с достатъчно резерви за още 30 дни, включително 25 000 тона дизелово гориво във военни резерви, които при необходимост могат да бъдат отделени за здравеопазването.