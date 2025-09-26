Американските санкции срещу сръбската нефтогазова компания NIS, която е частично контролирана от руския "Газпром", влизат в сила на 1 октомври, съобщи сръбският президент Александър Вучич в Ню Йорк. След серия от отсрочки от януари тази година, САЩ удължиха спирането на санкциите само с четири дни, преди да ги приложат окончателно.

Санкциите, въведени под администрацията на бившия президент Джо Байдън, целят намаляване на печалбите от руската търговия с нефт и газ след началото на инвазията в Украйна. Участието на групата "Газпром" е причината компанията от западната ни съседка да е под ударите на Вашингтон.

NIS е основен играч на сръбския пазар и експлоатира единствената рафинерия в страната в Панчево край Белград, която снабдява около 80% от сръбския пазар. Компанията работи с над 13 500 служители и управлява повече от 400 бензиностанции, предимно в Сърбия с оборот от приблизително 3,3 милиарда евро през 2024 година.

У нас тя е собственик на обектите от веригата Gazprom, но продава бизнеса на "Уни енерджи" на бившия собственик на "Юнион Ивкони" и бивш депутат от ГЕРБ Ивайло Константинов. Купувачът има бензиностанции под бранда Avia. Сделката трябва да бъде одобрена от КЗК.

Собствеността в NIS претърпя значителни промени точно преди влизането в сила на санкциите. На 19 септември 2025 година регистрираната в Санкт Петербург компания Intelligence Joint Stock Company придоби 11,3% от акциите на NIS от енергийния гигант "Газпром". Според документ, видян от местното седмично издание Nedeljnik, сделката е била завършена безвъзмездно чрез "Споразумение за прехвърляне на акции без компенсация".

Преди тази промяна Intelligence не притежаваше акции в NIS, докато идентичните 11,3% от капитала бяха собственост на "Газпром". В новата структура на собствеността друго дружество от групата - "Газпром Нефт" остава най-големият акционер с 44,85%, следван от сръбската държава с 29,87%, а Intelligence вече е на трето място с 11,3%.

Приложението на санкциите крие риск от удар върху сръбската икономика, предупреди пред "Франс прес" Горан Радосавлевич, генерален секретар на WPC Energy Serbia и професор по икономика: "Може да има затруднения в снабдяването с нефтопродукти, тъй като NIS доставя повече от 80% от търговския пазар на едро".

Вучич коментира, че "до 1 октомври може да стане чудо", а NIS преговаря с Министерството на финансите във Вашингтон.