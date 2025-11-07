Японският производител на електроинструменти Makita засилва стратегията си за преместване на производството за американския пазар от Китай в Румъния и Тайланд, в отговор на наложените от САЩ мита и несигурността, създадена от търговската война, съобщават медии в северната ни съседка.

Makita възнамерява да намали дела на доставките от своите фабрики в Китай до едва 20% през втората половина на фискалната 2026 година, спрямо приблизително 60% през фискалната 2025 година.

Споразумението между Тръмп и Си, обявено тази седмица, намали американските мита върху китайския внос от 57% на 47%, но експертите смятат, че това споразумение представлява само пауза в търговската война.

Масивно разширение в Бранешти

Фабриката на Makita в Бранешти, близо до Букурещ, ще играе съществена роля в новата стратегия за преместване. Румънското подразделение на японската компания отчете оборот от близо три милиарда леи (около 588 милиона евро) през миналата година, с близо 1800 служители.

Компанията се е заела да удвои производствения си капацитет до един милион инструмента на месец. През септември 2023 г. фабриката в Румъния достигна кумулативен производствен обем от 50 милиона единици.

За да подкрепи този растеж, Makita инвестира в изграждането на склад с площ от 17 600 квадратни метра, с приблизителна стойност 77 милиона леи. Компанията е изчислила, че общият брой на работниците ще надхвърли 3500, като ще бъдат създадени над 900 нови работни места в производството, логистиката, инженерството и поддържащите услуги.

На фона на последните информации за затворени заводи и оттеглящи се инвеститори, решението на Makita определено е добра новина за икономиката на северната ни съседка.